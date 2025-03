MLB》「法官」又炸裂！開季3戰4轟創洋基首人偉業 條紋軍橫掃釀酒人

賈吉。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基MVP球星「法官」賈吉(Aaron Judge)開季手感發燙,今天轟出兩分砲,奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)單場雙響砲進帳5分打點、萊斯(Ben Rice)也開轟,洋基最後在主場以12比3大勝釀酒人,開季3連戰橫掃對手。

前役單場3轟的賈吉,今天首局就轟出兩分砲,本季第4轟出爐。賈吉成為洋基隊史第一位開季3戰就敲4轟的條紋軍選手。

請繼續往下閱讀...

萊斯第2局敲陽春砲,奇澤姆第3局敲兩分砲,幫助洋基取得5比1的領先。釀酒人靠包爾斯(Jake Bauers)在第4局的兩分砲,追至3比5。

賈吉。(美聯社)

洋基打線後半段持續發威,第6局靠對手暴投、以及滾地球護送共進帳2分。第7局高德史密特(Paul Goldschmidt)適時安、貝林傑(Cody Bellinger)高飛犧牲打,以及奇澤姆三分砲,單局灌進5分,奠定勝基。

洋基先發投手史卓曼(Marcus Stroman)主投4.2局失3分無關勝敗,左投希爾(Tim Hill)後援1.1局賞3次三振無失分,收本季首勝;釀酒人先發投手希瓦利(Aaron Civale)主投3局失5分,吞本季首敗。

洋基全場敲11安,賈吉全場1打數就是一發兩分砲,另外3次都獲得保送,包含1次敬遠。賈吉開季以4轟、11分打點,整體攻擊指數(OPS)2.461的成績傲視全聯盟。賈吉的打擊率也高達5成45。

根據大聯盟官網導,洋基開季3戰團隊共敲15發全壘打,追平大聯盟美聯或國聯的開季前3戰最多轟紀錄。

Aaron Judge is unreal! He has FOUR homers already this season pic.twitter.com/7El1LWblYa

The @Yankees have tied the Major League record with 15 home runs in their first three games of the season! pic.twitter.com/FYoJcFGjF5