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MLB》「法官」又炸裂！開季3戰4轟創洋基首人偉業 條紋軍橫掃釀酒人

2025/03/31 07:36

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）開季手感發燙，今天轟出兩分砲，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）單場雙響砲進帳5分打點、萊斯（Ben Rice）也開轟，洋基最後在主場以12比3大勝釀酒人，開季3連戰橫掃對手。

前役單場3轟的賈吉，今天首局就轟出兩分砲，本季第4轟出爐。賈吉成為洋基隊史第一位開季3戰就敲4轟的條紋軍選手。

萊斯第2局敲陽春砲，奇澤姆第3局敲兩分砲，幫助洋基取得5比1的領先。釀酒人靠包爾斯（Jake Bauers）在第4局的兩分砲，追至3比5。

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

洋基打線後半段持續發威，第6局靠對手暴投、以及滾地球護送共進帳2分。第7局高德史密特（Paul Goldschmidt）適時安、貝林傑（Cody Bellinger）高飛犧牲打，以及奇澤姆三分砲，單局灌進5分，奠定勝基。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）主投4.2局失3分無關勝敗，左投希爾（Tim Hill）後援1.1局賞3次三振無失分，收本季首勝；釀酒人先發投手希瓦利（Aaron Civale）主投3局失5分，吞本季首敗。

洋基全場敲11安，賈吉全場1打數就是一發兩分砲，另外3次都獲得保送，包含1次敬遠。賈吉開季以4轟、11分打點，整體攻擊指數（OPS）2.461的成績傲視全聯盟。賈吉的打擊率也高達5成45。

根據大聯盟官網導，洋基開季3戰團隊共敲15發全壘打，追平大聯盟美聯或國聯的開季前3戰最多轟紀錄。

奇澤姆。（美聯社）奇澤姆。（美聯社）

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