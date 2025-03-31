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網球》喬科維奇拚生涯百冠得等等 邁阿密決戰因雨後延

2025/03/31 07:11

喬科維奇（右起）與門西克在邁阿密上演老少爭冠。（取自ATP Tour X）喬科維奇（右起）與門西克在邁阿密上演老少爭冠。（取自ATP Tour X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕天公不作美，邁阿密網賽壓軸日受到下雨影響被迫暫停後延，喬科維奇（Novak Djokovic）與門西克（Jakub Mensik）的男單老少決戰，原定台灣時間週一凌晨3點開打，塞爾維亞第4種子想拚職業生涯百冠，還得等著當地天氣放晴才能登場。

37歲又10個月的喬科維奇強勢回歸，佛州硬石體育場5連勝、1盤未失，重返邁阿密決戰，距離創紀錄賽史第7冠、生涯第100冠等里程碑，都僅剩一步之遙。身為ATP千分等級大師賽史上最年長爭冠的老將，也是最後一位在賽場奮戰的「三巨頭」，喬科維奇期許順勢攻頂，超越美國地主「六冠王」阿格西（Andre Agassi），獨居賽史之首，同時跟上103冠的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）、109冠的美國名將康諾斯（Jimmy Connors）腳步，榮膺「百冠俱樂部」史上第3人。

坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，邁阿密決賽對手則為爆冷殺出的捷克19歲新星門西克， 這位非種子大黑馬準備甜蜜復仇，討回去年上海大師賽首度交手遭兒時偶像3盤大逆轉的顏面，並且成為第4位在大師賽贏得生涯首冠的球員。

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