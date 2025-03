李灝宇。(資料照,路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕在老虎3A開季的「台灣怪力男」李灝宇,今日先發上陣敲出二壘安打,連續2天有長打演出,表現不俗。

李灝宇昨日擊出生涯3A首安,是一支三壘安打,並選到2次四壞球保送,單場3度上壘,今天再度獲得先發機會,面對守護者3A打第2棒鎮守二壘。

請繼續往下閱讀...

李灝宇首打席敲出游擊滾地靠野手選擇上壘,後續藉由隊友串聯攻勢回來得分,3下第二打席打出三壘滾地出局。

5下迎來第三打席,當時1出局一二壘有人,李灝宇掃出中外野二壘安打清空壘包,擊球初速104.5英哩(約168公里),幫助球隊擴大分差,接著李灝宇盜上三壘、生涯3A首盜出爐,隨後靠隊友敲安跑回分數。

李灝宇6下第四打席遭三振,終場所屬球隊6:5贏球。李灝宇今日4打數敲1安,進帳2分打點、跑回2分,賽後打擊率為0.200。

Hao-Yu Lee with a two-run double to expand our lead pic.twitter.com/0lDRNPdace