MLB》日職MVP菅野智之生涯初登板手抽筋傷退！ 4局1K失2分吞敗

〔體育中心/綜合報導〕金鶯35歲日本強投菅野智之今日迎來大聯盟生涯初登板,對戰藍鳥先發4局失2分退場,吞下敗投。

上季奪下央聯年度MVP的前讀賣巨人王牌菅野智之,在季後以海外FA的身分旅美,最終以1年1300萬美元合約加盟金鶯。菅野在春訓登板5場(4場先發),成績2勝1敗、防禦率3.00,有1次中繼成功,合計15局投球丟5分,出現15次三振、5保送,每局被上壘率1.07。

菅野智之今日先發對決藍鳥,第1局面對首名打者小畢歇特(Bo Bichette)就丟出保送,接著雖然連續解決兩位重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、桑坦德(Anthony Santander),但還是未能安全下莊,隨後被希梅涅茲(Andres Gimenez)、史普林格(George Springer)接連敲安失掉2分,最終生涯首K賞給華格納(Will Wagner)結束半局。

菅野智之第2局讓藍鳥三上三下,3下面臨1出局一二壘有人失分危機,但成功復仇解決希梅涅茲和史普林格,力保不失。

菅野智之第4局沒掉分,5下原本要續投,但因為手部抽筋退場。菅野生涯初登板投了4局,用球數73球、其中有45顆好球,被打4支安打,失2分責失,另有1三振、2保送,賽後防禦率4.50,金鶯此役熄火,終場1:3輸球,菅野承擔敗投。

#Orioles starter Tomoyuki Sugano's 1st MLB strikeout is a punchout of Blue Jays' Will Wagner to end the 1st inning. pic.twitter.com/9X05IV1wEC