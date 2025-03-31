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MLB》日職MVP菅野智之生涯初登板手抽筋傷退！ 4局1K失2分吞敗

2025/03/31 08:24

菅野智之。（美聯社）菅野智之。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日本強投菅野智之今日迎來大聯盟生涯初登板，對戰藍鳥先發4局失2分退場，吞下敗投。

上季奪下央聯年度MVP的前讀賣巨人王牌菅野智之，在季後以海外FA的身分旅美，最終以1年1300萬美元合約加盟金鶯。菅野在春訓登板5場（4場先發），成績2勝1敗、防禦率3.00，有1次中繼成功，合計15局投球丟5分，出現15次三振、5保送，每局被上壘率1.07。

菅野智之今日先發對決藍鳥，第1局面對首名打者小畢歇特（Bo Bichette）就丟出保送，接著雖然連續解決兩位重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、桑坦德（Anthony Santander），但還是未能安全下莊，隨後被希梅涅茲（Andres Gimenez）、史普林格（George Springer）接連敲安失掉2分，最終生涯首K賞給華格納（Will Wagner）結束半局。

菅野智之第2局讓藍鳥三上三下，3下面臨1出局一二壘有人失分危機，但成功復仇解決希梅涅茲和史普林格，力保不失。

菅野智之第4局沒掉分，5下原本要續投，但因為手部抽筋退場。菅野生涯初登板投了4局，用球數73球、其中有45顆好球，被打4支安打，失2分責失，另有1三振、2保送，賽後防禦率4.50，金鶯此役熄火，終場1：3輸球，菅野承擔敗投。

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