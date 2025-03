MLB》鈴木誠也本季首轟無用 小熊遭響尾蛇單局灌8分大逆轉

小熊日籍好手鈴木誠也。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天敲出兩分砲,本季首轟出爐、全場貢獻2安,但小熊牛棚大放火,第8局遭響尾蛇灌進8分,包含效力響尾蛇的台美混血好手「卡仔」卡洛爾(Corbin Carroll)敲適時長打攻進1分,小熊最後以6比10輸球。小熊與響尾蛇的4連戰,以2勝2敗作收。

鈴木誠也此戰擔任第二棒指定打擊,首局就敲一壘安打,第二打席吞三振。第6局鈴木誠也逮中響尾蛇先發左投E.羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)一顆變速球,轟出中外野兩分砲,開季第6戰終於出現本季首轟。小熊8局上靠塔克(Kyle Tucker)的三分砲,為小熊取得6比2的領先。

響尾蛇第8局灌進8分逆轉贏球。(美聯社)

未料8局下風雲變色,響尾蛇湯瑪斯(Alek Thomas)獲保送、卡洛爾代打選到保送,帕多摩(Geraldo Perdomo)敲二壘安攻進2分,小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)敲兩分彈追成6比6平首。響尾蛇奈勒(Josh Naylor)敲帶有1分打點的超前二壘安打,接著投手尼爾森(Ryne Nelson)代打也敲安攻進1分,湯瑪斯再擊出安打添加1分,卡洛爾敲中外野二壘安打再拿1分,響尾蛇第8局灌進8分逆轉比賽。

小熊先發投手波伊德(Matthew Boyd)主投5局無失分,但牛棚失守,皮爾森(Nate Pearson)1.1局失2分,瑟巴爾(Caleb Thielbar)0.2局失2分,摩根(Eli Morgan)0.2局失6分吞本季首敗;響尾蛇投手J.馬丁尼茲(Justin Martinez)後援0.2局無失分收本季首勝。

鈴木誠也本季出賽6場,有1轟、2打點,打擊率回升至1成60。卡洛爾今天替補出賽,開季4場,打擊率2成86。

