MLB》鈴木誠也本季首轟無用 小熊遭響尾蛇單局灌8分大逆轉

小熊日籍好手鈴木誠也。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍好手鈴木誠也今天敲出兩分砲，本季首轟出爐、全場貢獻2安，但小熊牛棚大放火，第8局遭響尾蛇灌進8分，包含效力響尾蛇的台美混血好手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）敲適時長打攻進1分，小熊最後以6比10輸球。小熊與響尾蛇的4連戰，以2勝2敗作收。

鈴木誠也此戰擔任第二棒指定打擊，首局就敲一壘安打，第二打席吞三振。第6局鈴木誠也逮中響尾蛇先發左投E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）一顆變速球，轟出中外野兩分砲，開季第6戰終於出現本季首轟。小熊8局上靠塔克（Kyle Tucker）的三分砲，為小熊取得6比2的領先。

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響尾蛇第8局灌進8分逆轉贏球。（美聯社）

未料8局下風雲變色，響尾蛇湯瑪斯（Alek Thomas）獲保送、卡洛爾代打選到保送，帕多摩（Geraldo Perdomo）敲二壘安攻進2分，小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲兩分彈追成6比6平首。響尾蛇奈勒（Josh Naylor）敲帶有1分打點的超前二壘安打，接著投手尼爾森（Ryne Nelson）代打也敲安攻進1分，湯瑪斯再擊出安打添加1分，卡洛爾敲中外野二壘安打再拿1分，響尾蛇第8局灌進8分逆轉比賽。

小熊先發投手波伊德（Matthew Boyd）主投5局無失分，但牛棚失守，皮爾森（Nate Pearson）1.1局失2分，瑟巴爾（Caleb Thielbar）0.2局失2分，摩根（Eli Morgan）0.2局失6分吞本季首敗；響尾蛇投手J.馬丁尼茲（Justin Martinez）後援0.2局無失分收本季首勝。

鈴木誠也本季出賽6場，有1轟、2打點，打擊率回升至1成60。卡洛爾今天替補出賽，開季4場，打擊率2成86。

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Seiya Suzuki hits his first HR of the season. pic.twitter.com/4KFe9mgWtt — MLB （@MLB） March 30, 2025

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