MLB》洋基開季3戰15轟平紀錄 特殊的「魚雷球棒」獲自家人大讚

洋基奇澤姆本季採用「魚雷型」球棒。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紐約洋基今年賽季有部分選手改採用「魚雷型」(Torpedo)球棒,這支有別於傳統的球棒引起關注。而這支新球棒也讓洋基打線大爆發,不但開季3戰橫掃釀酒人,條紋軍打線新賽季前3戰合計敲15發全壘打,追平2006年底特律老虎隊寫下的大聯盟最多紀錄。

根據《美聯社》報導,這支「魚雷型」球棒的設計與傳統球棒有著截然不同的設計,球棒的木材分佈更偏向球棒下方,末端的形狀有點像保齡球瓶。

這款球棒獲大聯盟認定是合乎規定的球棒,沒有違反相關規定。根據棒球規則3.02,球棒必須是光滑且圓形的棍狀物,球棒的直徑不得超過2.61英吋(約6.71公分),長度不可超過42英吋(約106公分),球棒須以一塊實木製成。

目前使用這款魚雷型球棒的洋基選手,有高德史密特(Paul Goldschmidt)、貝林傑(Cody Bellinger)、威爾斯(Austin Wells)、 沃爾普(Anthony Volpe)、奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)等人。

前洋基內野手史密斯(Kevin Smith)在社群媒體X上發文指出,這款魚雷型球棒的發明者,是一位曾待過洋基的分析師、目前效力馬林魚的萊恩哈特(Aaron Leanhardt),讓球棒的最佳擊球點帶來更多質量。

現年37歲的前國聯MVP高德史密特近兩戰都擔任開路先鋒,開季3戰合計12打數敲5安,包含1轟、2打點,打擊率4成17;貝林傑開季3戰合計10打數4安,包含1轟、6分打點,打擊率4成;奇澤姆開季3場合計3轟、6打點,打擊率4成17。

貝林傑是在去年效力小熊隊期間,首次接觸到魚雷型球棒,但他並未在實戰比賽中使用,今年春訓期間,他拿到一個更先進版本的球棒。貝林傑說,「我在春訓或春訓前開始揮這款球棒,算是比較早的時候,我就覺得,『喔,這感覺很好』。它比我之前用的那款還輕一盎司,我想這個重量分布的方式真的很棒。」

今天單場2轟、進帳5打點的奇澤姆,他說自己在春訓時用了沃爾普的魚雷型球棒敲一支二壘安打和一發全壘打後,就開始用這款新型球棒。奇澤姆說,「我愛我的球棒,我想你能看出來,它感覺並不像是一支不同的球棒,我猜這球棒只是以一種很實際的方式幫助你。」

上季交出58轟、並勇奪美聯MVP的「法官」賈吉(Aaron Judge),他認為自己沒有必要用這款球棒,「過去幾個賽季的表現已經說明一切,為何要改變?」

