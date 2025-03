MLB》慘！紅襪強打德弗斯開季4戰狂吞12K 創首見難堪紀錄

德弗斯打擊陷低迷。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕本季從三壘改擔任全職指定打擊的紅襪28歲強打德弗斯(Rafael Devers),開季持續低迷,德弗斯今天4支0、吞2次三振,開季4戰狂吞12K寫大聯盟首見紀錄。紅襪最後在客場以2比3敗給遊騎兵。紅襪開季與遊騎兵的4連戰,取得1勝3敗的成績。

紅襪今年季前以3年1.2億美元合約(約新台幣39億元)網羅明星三壘手柏格曼(Alex Bregman),過往擔任三壘手的德弗斯被迫改擔任指定打擊。

德弗斯此戰4打數0安,吞2次三振,選到1次保送,第9局被換代打退場。總計德弗斯開季4場共16打數就吞12次三振,本季首安尚未開張、打擊率仍是0。

根據《美聯社》報導,德弗斯成為大聯盟史上首位開季4戰吞12K的選手,先前的紀錄為開季4戰吞11K。

紅襪隊官網報導,德弗斯為了應對速球和揮棒時機,在打擊的腳步站位做一些調整,目前尚未收到成效。紅襪隊總教練柯拉(Alex Cora)表示,「顯然,我們知道Raffy需要應對速球,但如何做到這一點是個問題。」

德弗斯在2023年1月與紅襪簽11年3.31億美元(約新台幣110億元)的延長合約,上季出賽138場,交出28轟、83分打點,打擊率2成72的成績。根據數據網站《Fangraphs》顯示,德弗斯去年的三壘防守進階數據出局製造值(Outs Above Average,簡稱OAA)為「-6」。

