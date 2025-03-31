MLB》慘！紅襪強打德弗斯開季4戰狂吞12K 創首見難堪紀錄

德弗斯打擊陷低迷。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季從三壘改擔任全職指定打擊的紅襪28歲強打德弗斯（Rafael Devers），開季持續低迷，德弗斯今天4支0、吞2次三振，開季4戰狂吞12K寫大聯盟首見紀錄。紅襪最後在客場以2比3敗給遊騎兵。紅襪開季與遊騎兵的4連戰，取得1勝3敗的成績。

紅襪今年季前以3年1.2億美元合約（約新台幣39億元）網羅明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），過往擔任三壘手的德弗斯被迫改擔任指定打擊。

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德弗斯此戰4打數0安，吞2次三振，選到1次保送，第9局被換代打退場。總計德弗斯開季4場共16打數就吞12次三振，本季首安尚未開張、打擊率仍是0。

根據《美聯社》報導，德弗斯成為大聯盟史上首位開季4戰吞12K的選手，先前的紀錄為開季4戰吞11K。

紅襪隊官網報導，德弗斯為了應對速球和揮棒時機，在打擊的腳步站位做一些調整，目前尚未收到成效。紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）表示，「顯然，我們知道Raffy需要應對速球，但如何做到這一點是個問題。」

德弗斯在2023年1月與紅襪簽11年3.31億美元（約新台幣110億元）的延長合約，上季出賽138場，交出28轟、83分打點，打擊率2成72的成績。根據數據網站《Fangraphs》顯示，德弗斯去年的三壘防守進階數據出局製造值（Outs Above Average，簡稱OAA）為「-6」。

Of course, Rafael Devers struck out on this 89mph slider.



Dever’s 11th strikeout of the season （MLB record） and Jacob deGrom’s 6th and final strikeout of the day.



pic.twitter.com/yrIabPMKWW — Abby Jones （@_abigaiiiil） March 30, 2025

德弗斯打擊陷低迷。（美聯社）

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