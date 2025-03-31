MLB》打到一半直接開吃握把布！ 紅雀球星曝原因：有夠難吃

A quick snack in the middle of the at-bat



（MLB x @GoogleCloud） pic.twitter.com/eprjAMhZMF — MLB （@MLB） March 30, 2025

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日迎戰雙城並以5：1收下勝利的紅雀，在比賽中發生當家球星康崔拉斯（Willson Contreras）直接把握把布吃掉的奇特畫面，今日他受訪時談到此事件，除了解釋當時這麼做的原因之外，還逗趣表示握把布的口感「非常難吃」。

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事件發生在3局下半，康崔拉斯的第2打席，在滿球數的情況下他發現球棒尾端的握把布已經鬆脫，因此利用牙齒將其鬆開，但由於先前已經喊過1次暫停且計時器只剩下11秒，他必須在剩下8秒前踏進打擊區，否則就會自動加計1好球而被遭到三振，因此康崔拉斯直接將握把布放進嘴裡而非放在口袋來爭取時間，不過最終仍揮空遭到三振出局。

這段畫面開始在網路間流傳，而當康崔拉斯回憶起當時的情況，他笑著說：「那東西嘗起來有夠糟，非常難吃。我雖然不會在我的球棒上塗松焦油或噴止滑噴霧，但這感覺還是很噁心，有夠難吃。」

康崔拉斯坦言，這是他第1次發生這種事，也希望這是最後1次，「我不認為吃握把布是很糟的決定，但我的時間一直在跑，我已經沒有時間了。因為有計時器的緣故，你必須得做一些你無法控制的事，當時為了避免被三振，我必須得這麼做，雖然結果我還是被K掉，但我寧可是因為揮空被三振而不是因為超時。」

康崔拉斯開季的打擊狀況十分低迷，目前14打數沒有安打進帳，還吞下了5次三振，而他也開玩笑的表示，如果當時擊出全壘打，那他每次上場都會嚼著握把布，「我根本不知道這件事已經上到電視了，而且我完全把這件事給忘了，我當時只專注在看時間一秒一秒的走，我心想：『來吧兄弟，準備好打擊了。』然後就發生這些事了。」

康崔拉斯。（資料照，美聯社）

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