MLB》飆速158公里！「地表最強投」先發5局無失分 猛飆6K宰制紅襪

德葛隆。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵兩屆塞揚名投德葛隆（Jacob deGrom）今天迎來本季初登板，面對紅襪繳出5局無失分好投，猛飆6次三振。

德葛隆在2022年12月與遊騎兵簽下5年1.85億美元大約，但傷病史豐富的他再度受到傷勢困擾，2023賽季僅投30.1局就脫離戰線，並在季中進行韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），展開漫長的復健之旅，去年賽季尾聲回歸出賽3場，合計10.2局投球、防禦率1.69。

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德葛隆今年健康開季，本季初登板交手紅襪，開賽就火球連發，首局讓對手三上三下，2上成功化解得點圈危機。

3上雖然被首名打者敲安，但德葛隆單局送出2K安全下莊，4、5局續投也沒掉分，今日完成5局投球退場，原本是勝投候選人，不過牛棚放火讓勝投飛掉。

德葛隆此戰先發5局用了73球，最快球速98.1英哩（約157.8公里），被打2支安打沒失分，飆出6次三振，另有2保送、1次觸身球。

比賽6上打完時，遊騎兵1：2落後，6下靠著朗福德（Wyatt Langford）與賈西亞（Adolis García）兩發陽春砲逆轉戰局，終場以3：2擊敗紅襪。

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