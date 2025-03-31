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NCAA》好表現幫助杜克挺進4強 巴克利超愛佛拉格

2025/03/31 09:40

佛拉格幫助杜克打進最終4強，好表現讓球評巴克利大讚，表示等不及想看他在NBA大展身手。（資料照，法新社）佛拉格幫助杜克打進最終4強，好表現讓球評巴克利大讚，表示等不及想看他在NBA大展身手。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國NCAA大學男籃「三月瘋」最終4強出爐，第一種子杜克不負眾望地打入4強決賽，其中外界預期的「準狀元」佛拉格（Cooper Flagg）克服腳踝傷勢問題，在「三月瘋」高張力的單淘汰中打出好表現，這也讓NBA退役球星、現為球評的巴克利（Charles Barkley）大大給予稱讚，表示等不及在NBA看到他了。

佛拉格在8強對上阿拉巴馬大學的比賽，繳出16分9籃板3助攻的成績，幫助杜克以20分之差取勝晉級4強，為此球評巴克利給出了極高的評價。

「這個小孩真的很有天賦。」巴克利在《Dan Patrick Show》說，他喜歡佛拉格的地方，在於他沒有「大頭症」，儘管他是全美最強高中生，在媒體追逐的壓力下走來，但他仍不負眾望，同時看起來也是個好孩子。

巴克利接著說，特對於一個17、18歲就紅起來的小朋友來說，很容易受到外界批評，但佛拉格至今仍未走錯任何一步，巴克利表示，他不會拿任何一個NBA球員和佛拉格比較，他是個很棒的球員，看他打球是種享受，等不及看到他站上NBA這個大舞台了。

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