MLB》遭前東家洋基3球3轟、合計2局失8分 柯提斯點出自身問題

柯提斯。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人30歲明星左投柯提斯（Nestor Cortes）昨天先發登板面對前東家洋基，柯提斯不僅開賽被「3球3轟」，合計只投2局狂掉8分，讓釀酒人昨天以9比20慘敗。柯提斯今天受訪表示，「這是一種不好的感覺，顯然事情沒有按照自己的計畫進行。」

柯提斯生涯有5個賽季效力洋基，曾在2022年入選明星賽，他在去年季後被洋基交易至釀酒人，讓條紋軍獲得終結者威廉斯（Devin Williams）。

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柯提斯昨天迎來賽季首場先發，開賽才投3球，就被洋基高德施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉（Aaron Judge）相繼開轟。總計柯提斯主投2局用64球，被敲6安當中有5發全壘打，狂失8分，丟5次保送、送2次三振，賽後防禦率為36。

對於重回紐約首戰卻上演糟糕的投球表現，柯提斯歸咎於一個簡單的因素，那就是洋基比其他球隊更了解他，「丟5次保送對我傷害很大。我覺得他們知道我是哪一種類型的投手，知道我做什麼和我的策略是什麼，沒能從這些做調整是我的錯。」

「他們有計畫並執行得很好，而我沒有。」柯提斯說，「他們在伏擊我，知道我會投速球，知道我經常丟速球，也知道我會投的位置。我沒有早點做出調整，或者說整天都沒有做，這是我的責任，整場比賽對我來說很殘酷，我會從中吸取教訓。」

柯提斯。（資料照，美聯社）

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