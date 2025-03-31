NBA》活塞、灰狼大亂鬥連教練都「參戰」 共7人被驅逐出場

灰狼、活塞今天上演大亂鬥。（美聯社）
〔體育中心/綜合報導〕力拚擺脫附加賽的灰狼，今天在主場遇上本季脫胎換骨的活塞，不過比賽中發生鬥毆「大場面」，最終總計兩隊7人被驅逐出場。
事情發生在第二節8分36秒，灰狼里德（Naz Reid）上籃被霍蘭德（Ronald Holland II）犯規毀掉，隨後里德回頭找他理論，此時迪文森佐（Donte Divincenzo）上來出肘力挺里德，隨即兩隊球員衝上來上演了「大場面」，迪文森佐一度還和史都華（Isaiah Stewart）扭打在一起。
請繼續往下閱讀...
在混亂結束後裁判給出判決，活塞球員史都華、霍蘭德、薩塞爾（Marcus Sasser）遭驅逐，灰狼里德、迪文森佐同樣被驅逐，此外活塞總教練畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）因為和灰狼助理教練普里吉歐尼（Pablo Prigioni）相互叫囂，兩人也雙雙遭到驅逐。
活塞在缺少總教練和3位主力的情況下，在第三節被灰狼要回領先，並在第四節被拉開分差，最終以104比123慘敗給對手。而在比賽結束後，灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）被拍到大跳「Shimmy舞」來慶祝勝利。
A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves— Bleacher Report （@BleacherReport） March 31, 2025
Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Wolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/TJA3OczOxB