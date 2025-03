NBA》活塞、灰狼大亂鬥連教練都「參戰」 共7人被驅逐出場

灰狼、活塞今天上演大亂鬥。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕力拚擺脫附加賽的灰狼,今天在主場遇上本季脫胎換骨的活塞,不過比賽中發生鬥毆「大場面」,最終總計兩隊7人被驅逐出場。

事情發生在第二節8分36秒,灰狼里德(Naz Reid)上籃被霍蘭德(Ronald Holland II)犯規毀掉,隨後里德回頭找他理論,此時迪文森佐(Donte Divincenzo)上來出肘力挺里德,隨即兩隊球員衝上來上演了「大場面」,迪文森佐一度還和史都華(Isaiah Stewart)扭打在一起。

在混亂結束後裁判給出判決,活塞球員史都華、霍蘭德、薩塞爾(Marcus Sasser)遭驅逐,灰狼里德、迪文森佐同樣被驅逐,此外活塞總教練畢可史塔夫(J.B. Bickerstaff)因為和灰狼助理教練普里吉歐尼(Pablo Prigioni)相互叫囂,兩人也雙雙遭到驅逐。

活塞在缺少總教練和3位主力的情況下,在第三節被灰狼要回領先,並在第四節被拉開分差,最終以104比123慘敗給對手。而在比賽結束後,灰狼愛德華茲(Anthony Edwards)被拍到大跳「Shimmy舞」來慶祝勝利。

