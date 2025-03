MiLB》藤浪晉太郎本季初登場暴投失1分 最快球速上看159公里

藤浪晉太郎。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕目前效力水手3A的日本火球男藤浪晉太郎,今天迎戰遊騎兵3A中繼登板,新賽季第1場出賽仍在尋找控球狀態,1局的投球因為暴投失掉1分,最快球速來到98.8英里(約159公里)。

7局上半,藤浪晉太郎在雙方平手的情況下登板投球,面對首名打者哈格瑞提(Sam Haggerty)連投4顆壞球形成保送,接著讓特雷霍(Alan Trejo)與史達姆(Kellen Strahm)分別打出右外野平飛球接殺與三壘滾地球傳一壘刺殺拿下兩出局,而哈格瑞提則是透過盜壘與滾地球掩護上到三壘。

接下來打擊輪到哈里斯(Dustin Harris)時,藤浪的控球又走鐘,投出暴投讓三壘上的跑者攻回超前分,而打擊的哈里斯也敲出右半邊的安打上到一壘,面對到第5名打者佛斯邱(Justin Foscue)則是用了6顆球順利拿下三振,也結束了今天的投球任務。

藤浪晉太郎今日中繼1局,用球數25球中僅11顆好球,被敲出1支安打失掉1分,外帶1次三振與1次保送,最快球速98.8英里,團隊部分,水手打線在8、9兩局發起反攻,最終靠著申頓(Austin Shenton)的再見3分砲,以5:2收下勝利。

All the way to Tacoma to close out Opening Weekend!@Mariners' Austin Shenton clobbers a walk-off homer for a @RainiersLand sweep. pic.twitter.com/hHquFFvEHb