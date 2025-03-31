MiLB》藤浪晉太郎本季初登場暴投失1分 最快球速上看159公里

藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力水手3A的日本火球男藤浪晉太郎，今天迎戰遊騎兵3A中繼登板，新賽季第1場出賽仍在尋找控球狀態，1局的投球因為暴投失掉1分，最快球速來到98.8英里（約159公里）。

7局上半，藤浪晉太郎在雙方平手的情況下登板投球，面對首名打者哈格瑞提（Sam Haggerty）連投4顆壞球形成保送，接著讓特雷霍（Alan Trejo）與史達姆（Kellen Strahm）分別打出右外野平飛球接殺與三壘滾地球傳一壘刺殺拿下兩出局，而哈格瑞提則是透過盜壘與滾地球掩護上到三壘。

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接下來打擊輪到哈里斯（Dustin Harris）時，藤浪的控球又走鐘，投出暴投讓三壘上的跑者攻回超前分，而打擊的哈里斯也敲出右半邊的安打上到一壘，面對到第5名打者佛斯邱（Justin Foscue）則是用了6顆球順利拿下三振，也結束了今天的投球任務。

藤浪晉太郎今日中繼1局，用球數25球中僅11顆好球，被敲出1支安打失掉1分，外帶1次三振與1次保送，最快球速98.8英里，團隊部分，水手打線在8、9兩局發起反攻，最終靠著申頓（Austin Shenton）的再見3分砲，以5：2收下勝利。

95 from Shintaro Fujinami. pic.twitter.com/Ye9Ej4JltJ — Mariners Minors （@MiLBMariners） March 30, 2025

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