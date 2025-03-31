MLB》海盜開季3敗都被對手說再見 馬林魚寫124年來首見神紀錄

馬林魚贏球。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊終結者貝納（David Bednar）今天發生再見暴投，讓海盜隊在客場以2比3敗給馬林魚。海盜開季與馬林魚的4連戰，最終以1勝3敗作收。而且海盜隊開季前3場敗仗都是被對手說再見，寫下大聯盟101年來首見紀錄，前一次已經是1924年的海盜。

此戰前8局打完雙方打成2比2平手，9局下海盜隊派貝納登板投球，馬林魚打者希爾（Derek Hill）先敲安上壘，接著盜上二壘、加上海盜捕手羅德里奎茲（Endy Rodríguez）發生暴傳，讓馬林魚無人攻占三壘。輪到馬林魚福特斯（Nick Fortes）打擊時，貝納在對決的第4顆球丟指叉球，卻不慎發生再見暴投，讓馬林魚跑回再見分。貝納此戰沒有解決任何一人，失掉1分非自責，吞本季第2敗，賽後防禦率為27。

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海盜隊在今年開幕戰被馬林魚史陶爾斯（Kyle Stowers）敲再見安，雖然4連戰的第2戰贏球，第3戰被馬林魚邁爾斯（Dane Myers）在延長賽12局敲再見安，今天則是貝納發生再見暴投。根據海盜隊總教練薛爾頓（Derek Shelton）表示，「我們還有一些事情需要改進。」

貝納（左）發生暴投。（路透）

不過，1924年的海盜雖然開季前三場敗仗都是被對手說再見，但該年海盜在例行賽仍贏得90場比賽。

今天有敲陽春砲的海盜38歲資深球星麥卡琴（Andrew McCutchen）表示，「集中並做好小細節，我會繼續強調這點，因為如果你不這樣做，就會有現在這種狀況，這就是可能發生的結果。這就是你沒有做好小細節時的後果。」

此外，馬林魚成為自2003年的魔鬼魚（光芒前身）以來，相隔22年來再度有開季前3場勝利是靠再見方式贏球。而且馬林魚也成為自1901年的老虎隊以來，開季第一個系列賽就以3場向對手說再見，而贏得系列賽的球隊。

The @Marlins walk it off for the third time in the series! pic.twitter.com/hP5n91SLXe — MLB （@MLB） March 30, 2025

海盜38歲資深球星麥卡琴。（路透）

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