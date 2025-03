MLB》海盜開季3敗都被對手說再見 馬林魚寫124年來首見神紀錄

馬林魚贏球。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕海盜隊終結者貝納(David Bednar)今天發生再見暴投,讓海盜隊在客場以2比3敗給馬林魚。海盜開季與馬林魚的4連戰,最終以1勝3敗作收。而且海盜隊開季前3場敗仗都是被對手說再見,寫下大聯盟101年來首見紀錄,前一次已經是1924年的海盜。

此戰前8局打完雙方打成2比2平手,9局下海盜隊派貝納登板投球,馬林魚打者希爾(Derek Hill)先敲安上壘,接著盜上二壘、加上海盜捕手羅德里奎茲(Endy Rodríguez)發生暴傳,讓馬林魚無人攻占三壘。輪到馬林魚福特斯(Nick Fortes)打擊時,貝納在對決的第4顆球丟指叉球,卻不慎發生再見暴投,讓馬林魚跑回再見分。貝納此戰沒有解決任何一人,失掉1分非自責,吞本季第2敗,賽後防禦率為27。

海盜隊在今年開幕戰被馬林魚史陶爾斯(Kyle Stowers)敲再見安,雖然4連戰的第2戰贏球,第3戰被馬林魚邁爾斯(Dane Myers)在延長賽12局敲再見安,今天則是貝納發生再見暴投。根據海盜隊總教練薛爾頓(Derek Shelton)表示,「我們還有一些事情需要改進。」

貝納(左)發生暴投。(路透)

不過,1924年的海盜雖然開季前三場敗仗都是被對手說再見,但該年海盜在例行賽仍贏得90場比賽。

今天有敲陽春砲的海盜38歲資深球星麥卡琴(Andrew McCutchen)表示,「集中並做好小細節,我會繼續強調這點,因為如果你不這樣做,就會有現在這種狀況,這就是可能發生的結果。這就是你沒有做好小細節時的後果。」

此外,馬林魚成為自2003年的魔鬼魚(光芒前身)以來,相隔22年來再度有開季前3場勝利是靠再見方式贏球。而且馬林魚也成為自1901年的老虎隊以來,開季第一個系列賽就以3場向對手說再見,而贏得系列賽的球隊。

