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MLB》新同學皮維塔先發7局僅被敲1安！教士系列賽4戰全勝勇士

2025/03/31 11:01

今年轉戰教士的皮維塔，面對勇士主投7局僅被敲出1安且無失分，幫助球隊完封勇士。（法新社）今年轉戰教士的皮維塔，面對勇士主投7局僅被敲出1安且無失分，幫助球隊完封勇士。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天與勇士進行開季4連戰最終戰，靠著新同學皮維塔（Nick Pivetta）先發7局僅被敲出1支安打的優異表現，幫助球隊以5：0完封對手，收下轉隊後的第1場勝投，教士系列賽4戰全勝仍保持不敗戰績。

皮維塔休賽季婉拒紅襪提出的合格報價，投身自由市場，最終與教士簽下4年5500萬美元的合約加盟教士。今天迎來轉隊後的初登板就展現強大壓制力，全場僅在3局上被阿西亞（Orlando Arcia）敲出安打，且沒有投出任何保送，並送出4次三振，順利交接給牛棚投手亞當（Jason Adam）與艾斯查德（Jeremiah Estrada）收尾，而他們總計2局投球無失分，並送出4張老K成功守住球隊勝利。

打線部分，教士首局面對勇士先發投手蕭佛（AJ Smith-Shawver），靠著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado）的兩支二壘安打先馳得點，3局下半一壘有人時，柏格茲（Xander Bogaerts）也敲出長打帶有1分打點。

來到7局下半，教士持續發動攻勢，首名打者小塔提斯選到保送後，梅里爾（Jackson Merrill）也擊出左外野深遠的二壘安打再打下1分，8局打線再敲出兩支安打與1次保送收下2分，給予投手火力支援，球隊也在攻守俱佳的表現下奪下勝利。

目前還未吞下敗績的除了教士之外，還有近期砲火十分兇猛的洋基、系列賽擊敗雙城的紅雀以及衛冕軍道奇。

小塔提斯（右）與柏格茲（左）在進攻端表現出色。（路透）小塔提斯（右）與柏格茲（左）在進攻端表現出色。（路透）

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