NBA》騎士擊敗快艇收60勝 「詹皇1.0」時代後首見

米契爾今天繳出24分12籃板7助攻，騎士擊敗快艇收下本季第60勝。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕騎士本季在東部打出統治級表現，今天在主場迎戰快艇，最終以127比122贏球，收下本季第60勝，也是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離隊後，首次繳出單季60勝的成績

騎士今天主場迎戰快艇，決勝節一開始還保有17分領先，不過快艇並未放棄比賽，終場前30.1秒鄧恩（Kris Dunn）三分彈將比數追到4分差，好在葛蘭德（Darius Garland）接下來4次罰球命中3球，最終守下勝利。

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收下勝利後，騎士在「詹皇1.0」時代後首度打出60勝戰績，也是隊史第3度單季至少60勝，對於達成這項里程，明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）表示：「這是很棒的一年，團隊的犧牲和努力有了回報，對於球隊、城市來說很有意義。」

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後透露，單季60勝並不在他的預期，開季目標設定是要比上一季進步，就算只是多1、2勝也行，如今球隊能奪下60勝這個紀錄，意義很重大。

本季是亞特金森執教騎士的第一年，根據《ESPN》統計，他是史上第13位執教新球隊首年，就奪下60勝的教練。

《ESPN》也指出，騎士上次打出60勝是2009至2010賽季，該季他們繳出了61勝21敗，隊史最佳戰績則是66勝16敗，發生在2008至2009賽季，兩次紀錄都是詹姆斯第一次離隊前所寫下。

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