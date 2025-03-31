MLB》從春訓就傳出拇指不適 昨因傷退場的3屆塞揚薛哲進15天IL

薛哲昨日因傷提前退場。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕40歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）自春訓起傳出右手拇指不適的消息，昨日還因右背闊肌酸痛提早下場，球團也決定將他放入15天傷兵名單（IL），以治療拇指傷勢。

昨日藍鳥對戰金鶯的第3場比賽，是薛哲轉隊後的初登板，但沒想到在4局上半，藍鳥早早啟用牛棚換上拉夫拉迪（Richard Lovelady）接替投球，讓薛哲留下3局失2分的成績。

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薛哲昨天賽後表示，他因為右闊背肌酸痛而提早下場，也與春訓就出現的右拇指不適情況有關，而目前首要任務就是要先處理拇指傷勢，「拇指的情況對於我手臂的健康至關重要，在我回歸投手丘之前，這個傷勢必須100%處理好。」

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）坦言，薛哲將在明天拜訪美國的手部專家來評估拇指傷勢，「希望這能讓他重振旗鼓並擺脫傷痛。很明顯我們現在需要他，他是個非常菁英的投手，我們希望他能保持最佳狀態。」

薛哲近年來受到許多傷勢困擾，2023年底進行背部手術後，直到去年季中才重返球場，但在9月時還又因肩部疲勞以及左腿拉傷再度進入傷兵名單，在遊騎兵的最後1個賽季只留下9場出賽、防禦率3.95的成績。

為了因應薛哲的缺陣，藍鳥從小聯盟3A叫上2名左投手盧卡斯（Easton Lucas）與Mason Fluharty，而昨日接替薛哲投球的拉夫拉迪則遭到指定讓渡（DFA）。

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