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中職》富邦邀請阪神名將久慈照嘉客座 加強二軍選手培育

2025/03/31 11:14

久慈照嘉教練與悍將副領隊林威助。（富邦悍將提供）久慈照嘉教練與悍將副領隊林威助。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將加強二軍農場培育，宣佈邀請前阪神虎資深教練久慈照嘉，擔任二軍客座教練，指導悍將內野守備及跑壘觀念。富邦副領隊兼農場主管林威助表示，久慈教練有豐富的經驗，希望幫助悍將二軍選手成長。

久慈照嘉職棒生涯效力於中日龍隊與阪神虎隊，並曾獲得央聯新人王，選手時期以守備見長。退役後任阪神虎隊內野守備教練有超過10年的資歷，專責內野守備及跑壘訓練，培養出許多優秀的選手，久慈教練也曾在2013年時來到台灣，在中職舉辦的冬季聯盟擔任中職聯隊客座教練，目前則擔任神戸國際大學附屬高校的女子棒球隊教練。

久慈照嘉已於昨日加入二軍球隊訓練，主要擔任內野守備教練的客座指導，以及包括基本跑壘觀念的分享，預計在悍將二軍擔任客座教練1個月。

另外富邦二軍日前有根岸涼與二宮衣沙貴二位日本投手加入，兩人都曾在今年年初代表日本微風隊參加加勒比海大賽，二宮衣沙貴去年曾效力日職二軍靜岡kufu HAYATE，加入悍將二軍後二宮衣沙貴主要擔任先發投手，根岸涼則定位牛棚。

久慈照嘉擔任悍將二軍客座教練。（富邦悍將提供）久慈照嘉擔任悍將二軍客座教練。（富邦悍將提供）

二宮衣沙貴投手。（富邦悍將提供）二宮衣沙貴投手。（富邦悍將提供）

根岸涼投手。（富邦悍將提供）根岸涼投手。（富邦悍將提供）

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