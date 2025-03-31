中職》小螞蟻唇印卡遭燒掉「淨化」 小龍女、會長心疼發聲

味全龍啦啦隊成員小螞蟻。（資料照，味全龍提供）

〔體育中心/綜合報導〕味全龍的啦啦隊卡近日在社群上引發話題，有球迷發文不滿朋友抽到啦啦隊員小螞蟻的卡，因而和朋友收購並燒毀表達不滿，該行為遭到不少網友「炎上」，連其他小龍女們、甚至是中職會長蔡其昌都出面力挺小螞蟻。

發文的球迷以「滿滿的惡意」批評味全將小螞蟻放進卡包中，並附上燒毀的卡片寫道「已淨化」，此舉不僅引發不少網友批評，同時引來其他小龍女回應力挺小螞蟻，小龍女之一的小映就回應：「每張卡片都有一定的價值，也會有喜愛它的人出現，若以送出這張卡片的方式給喜歡螞蟻哥哥的粉絲，我覺得會更棒。」，林襄也在下面留言表示：「沒錯！可以送給我們，我們都愛螞蟻哥哥。」

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味全龍官方也針對這次事件回應，反駁「惡意」的說法寫道：「可以理解每個人都有自己喜歡的啦啦隊成員，但若抽到自己不喜歡的，也希望能給予基本的尊重。另外，小螞蟻也是小龍女的成員，他出現在啦啦隊的卡盒裡是再正常不過的事，並沒有任何惡意的問題。」

事後小螞蟻也在個人社群發文，表示：「我啊，每天忙著享受工作、開心生活都嫌時間不夠用了，真的無暇去理會牛鬼蛇神啦，謝謝大家的愛與關心。」貼文下方還引來蔡會長留言說「加油，我們都挺你。」

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