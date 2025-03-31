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MLB》派生涯零打席經驗的投手代打就敲關鍵安 響尾蛇秀超神調度

2025/03/31 12:42

尼爾森代打敲安，還跑回分數。（路透）尼爾森代打敲安，還跑回分數。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天在主場迎戰小熊，第8局灌進8分，包含投手尼爾森（Ryne Nelson）代打敲安、並跑回本壘得分，讓響尾蛇最後以10比6逆轉擊敗小熊。根據大聯盟官網報導，前一次以全職投手身分敲安打的選手，已經是2021年的名投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）。

此戰8局上打完響尾蛇以2比6落後，8局下響尾蛇大反攻，帕多摩（Geraldo Perdomo）敲二壘安攻進2分，小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲兩分彈追成6比6平手，奈勒（Josh Naylor）敲帶有1分打點的超前二壘安打，響尾蛇以7比6超前比數。

這時響尾蛇派尼爾森上場代打，響尾蛇先發動雙盜壘來到二、三壘，讓小熊採趨前防守。而大聯盟生涯從未站上打擊區的尼爾森，逮中小熊投手摩根（Eli Morgan）一顆外角94.4英哩的速球，擊出中間方向一壘安打、帶有1分打點。響尾蛇再靠湯瑪斯（Alek Thomas）適時安、卡洛爾（Corbin Carroll）長打，單局灌進8分逆轉戰局。

尼爾森代打敲安。（美聯社）尼爾森代打敲安。（美聯社）

響尾蛇官網報導，比賽進行到第6局的時候，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）發現球隊進攻狀況不佳，他讓史密斯（Pavin Smith）上場代打，讓原本的二壘手漢普森（Garrett Hampson）退場，並取消指定打擊，讓原本扛指定打擊的馬提（Ketel Marte）去守二壘。

羅夫洛檢視自家球員後，意識到比賽後期會要一名投手上場代打，他打電話到牛棚傳喚尼爾森，「我預計你會在第9局上場打擊，也有可能會在第10局，所以你為何不過來這裡揮棒一下呢？」

尼爾森在大學時期有兩個賽季擔任過游擊手，他自2018年大學時期以來就沒有再上場打擊，羅夫洛也沒有要他執行短打，「我不在乎你會不會出局，雙手擺在打擊區中間，不要被動看好球，上場就去揮棒。」

由於隊友雙盜壘讓響尾蛇攻占二、三壘，尼爾森說，「一旦他們到二壘和三壘，我就想『好吧，我現在有些工作要做了，這不再只是有趣，還有分數要打回來』。我只是努力站穩腳步，把球打出去。」

尼爾森擊出中間方向一壘安打帶有1分打點，還趁傳上到二壘，「我想我可以多跑一個壘包，進到得點圈位置。現在膝蓋上有點擦傷，我意識到自己好久沒有在球褲弄髒土了，那真的很棒。」

尼爾森代打敲安，還跑回分數。（路透）尼爾森代打敲安，還跑回分數。（路透）

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