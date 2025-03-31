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網球》爆冷！喬科維奇百冠夢碎 邁阿密決戰不敵19歲新星

2025/03/31 11:50

喬科維奇、捷克門西克（右）。（法新社）喬科維奇、捷克門西克（右）。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）功虧一簣，歷經連續搶7激戰，仍以6：7（4：7）、6：7（4：7）不敵年僅19歲的捷克大黑馬門西克（Jakub Mensik），塞爾維亞第4種子屈居邁阿密網賽男單亞軍，未能在這項ATP千分等級大師賽完成集滿職業生涯百冠夢想。

天公不作美，當地下起大雨，這場老少決戰順延6個多小時，才在佛州硬石體育場開打。2005年9月出生的門西克，延續初生之犢的非種子氣勢，強轟14記愛司，而且兩度搶7都擋住坐擁大滿貫24冠的喬科維奇反撲，不但爆冷於邁阿密笑捧生涯首冠，也成為賽史第2年輕贏家，僅次於2022年18歲的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

世界男單排名54的門西克汲取教訓，回報去年上海大師賽與喬科維奇首度交手，就遭兒時偶像3盤大逆轉之仇，此役利用拿手的發球火力，打出令人驚豔代表作，榮膺自2005年同胞前輩伯蒂奇（Tomas Berdych）巴黎奪冠以來，近20年來第一位獲得大師賽金盃的捷克男人。

至於37歲又10個月的喬科維奇，好不容易成為大師賽史上最年長爭冠老將，但右眼下方似乎感染發炎，換場時經常伸手去摸並滴眼藥水，全場飽受強勢後浪重砲壓制，最終與創紀錄的賽史第7冠、生涯第100冠等里程碑擦身而過， 讓這位仍在賽場奮戰的最後「三巨頭」，失望之情溢於言表。

捷克門西克。（法新社）捷克門西克。（法新社）

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

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