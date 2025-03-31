籃球》雲豹執行長爭議發言 李雅英：不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話

李雅英。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL桃園台啤雲豹執行長張建偉「雅英來」言論惹議，即使張建偉已道歉，但主角本人也是雲豹啦啦隊成員的李雅英在社群上發文，她從相關報導，「我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。」

TPBL副秘書長王志群，日前邀請球評左從凱及張建偉，3人在節目上的不妥發言，即使影片已下架，仍引發軒然大波。

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雲豹球團在29日發聲明坦承，張建偉於YouTube節目中稱「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來」、「坐在群哥跟小左的中間」確有考量不周，未能周全顧及性別敏感度與社會觀感，對此引發的不適、困擾或負面觀感，張建偉誠摯致歉。

身為主角的李雅英今天在Instagram表示，雖沒看到影片，無法完全了解具體內容，但從相關報導，「我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」，真心希望這樣的事不要再發生。

李雅英指出，去年加入雲豹啦啦隊，當時往返於台灣和南韓間，現在已有居留證，在台灣定居生活，這次事件讓她再次深刻感受到，很感謝一直以來喜歡、關心她的許多粉絲，內心充滿感激。

李雅英表示，希望能和一直溫暖支持她的雲豹粉絲們、「電豹女」夥伴們一起好好完成剩下賽季，未來希望能繼續以啦啦隊隊員身分在這裡長久陪伴大家，帶來更多正能量。

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