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MLB》雷伊完美5局後突掉3分 巨人兩轟、李政厚2安1打點擊退紅人

2025/03/31 15:10

李政厚。（美聯社）李政厚。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓巨人好手李政厚今天單場2安，包含1支二壘安打，帶有1分打點，巨人拉莫斯（Heliot Ramos）、查普曼（Matt Chapman）相繼開轟，最終巨人在客場以6比3擊敗紅人。巨人開季3戰取得2勝1敗的成績。

巨人打線第5局先靠拉莫斯的陽春砲先馳得點，李政厚第6局敲帶有1分打點的二壘安打，查普曼敲出兩分砲，巨人取得4比0領先。

不過，巨人前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）開賽上演15上15下，第6局遇到亂流，先被紅人外野手拉克斯（Gavin Lux）敲出紅人隊全場首安，1出局後，雷伊被紅人捕手溫斯（Austin Wynns）敲兩分砲，接著又被紅人麥克連（Matt McLain）敲陽春砲，單局失掉3分，雷伊再丟出保送，就被換下場休息。 

雷伊。（美聯社）雷伊。（美聯社）

巨人打線在第8局靠阿德梅斯（Willy Adames）高飛犧牲打，以及拉莫斯敲適時安，讓巨人單局進帳2分保險分。 巨人牛棚投手L.崔維諾（Lou Trivino）、低肩側投T.羅傑斯（Taylor Rogers）、終結者多法爾（Camilo Doval）聯手3局無失分，守住戰果。

李政厚全場4打數2安1打點，跑回2分，吞下1次三振。本季3場出賽，李政厚共10打數敲3安，進帳2打點、選到2次保送，打擊率3成，整體攻擊指數（OPS）為0.817。

雷伊主投5.1局被敲3安包含2轟，失掉3分，賞4次三振、丟1次保送，收本季首勝。紅人先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）主投6局失4分吞敗。

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