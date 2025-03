NBA》太陽附加賽絕望了？大哥KD「大翻船」扭傷 恐缺席客場3連戰

杜蘭特。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕力拚附加賽席次的太陽今日遭受雙重打擊,在主場以109:148被火箭打爆,一哥杜蘭特(Kevin Durant)還傷退,賽後總教練布登侯澤(Mike Budenholzer)也透露KD的狀況。

此役在第三節還剩6分57秒時,杜蘭特踩到史密斯(Jabari Smith Jr.)的腳,造成左腳踝「大翻船」扭傷,當下痛苦倒地,後續提前傷退。

太陽總教練布登侯澤賽後指出,杜蘭特明日將進行核磁共振檢查並留在鳳凰城,不會隨隊飛往密爾瓦基。

太陽將展開客場3連戰,交手公鹿、塞爾提克、尼克,場場硬仗,布登侯澤表示杜蘭特能否在後續的客場之旅中歸隊還是未知數,要取決於MRI的結果。

太陽輸球後吞下一波3連敗,目前戰績35勝40敗,暫居西部第11名,落後第10國王有1.5場勝差。

