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NBA》太陽附加賽絕望了？大哥KD「大翻船」扭傷 恐缺席客場3連戰

2025/03/31 13:38

杜蘭特。（美聯社）杜蘭特。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕力拚附加賽席次的太陽今日遭受雙重打擊，在主場以109：148被火箭打爆，一哥杜蘭特（Kevin Durant）還傷退，賽後總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）也透露KD的狀況。

此役在第三節還剩6分57秒時，杜蘭特踩到史密斯（Jabari Smith Jr.）的腳，造成左腳踝「大翻船」扭傷，當下痛苦倒地，後續提前傷退。

太陽總教練布登侯澤賽後指出，杜蘭特明日將進行核磁共振檢查並留在鳳凰城，不會隨隊飛往密爾瓦基。

太陽將展開客場3連戰，交手公鹿、塞爾提克、尼克，場場硬仗，布登侯澤表示杜蘭特能否在後續的客場之旅中歸隊還是未知數，要取決於MRI的結果。

太陽輸球後吞下一波3連敗，目前戰績35勝40敗，暫居西部第11名，落後第10國王有1.5場勝差。

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