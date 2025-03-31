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全中運聖火啟動本島傳遞 台南4/18邀7大跑團迎聖火「安座」

2025/03/31 13:34

台南市政府今舉行全中運聖火本島傳遞起跑儀式，市長黃偉哲將聖火交接給大會聖火隊代表、體育局長陳良乾，啟動逆時針環台至4月18日再返回台南。 （記者王姝琇攝）台南市政府今舉行全中運聖火本島傳遞起跑儀式，市長黃偉哲將聖火交接給大會聖火隊代表、體育局長陳良乾，啟動逆時針環台至4月18日再返回台南。 （記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今舉行全中運聖火本島傳遞起跑儀式，市長黃偉哲將象徵榮耀與希望的聖火交接給大會聖火隊代表、體育局長陳良乾，啟動逆時針環台至4月18日再返回台南。

114年全中運聖火22日在安平億載金城點燃，24日跨海傳遞至澎湖、金門、連江等地，今日再度回到台南啟動本島傳遞。黃偉哲說，4月19到24日台南舉辦全中運，緊接5月2日起舉辦全大運，今年可說是台南體育年，4、5月也是台南運動月，期盼透過舉辦運動盛事，帶動整體運動風氣。

本屆聖火火鉅運用3D打印技術，頂端合金為波浪造型，並鑲刻全中運吉祥物大員與甜甜，搭配大會口號「Start of Glory！」，母火盆同樣以波浪造型合金耐高溫材質製成，承載所有選手及與會者的夢想與榮耀前進。

聖火手陣容由大橋國中、北門高中、永仁高中與台南一中等校組成，大橋國中田徑隊成立超過20年，是台南田徑好手的搖籃；北門高中田徑隊更是常勝軍，素有「藍霸天」之稱：永仁高中田徑隊創立以來成績斐然；台南一中選手學業及比賽皆表現亮眼，個個都是全中運精神的最佳代表。

今年全中運本島聖火傳遞，選擇安平區的永華市政中心為起點，安平區有熱蘭遮城、億載金城等一級古蹟，為台南400年歷史起源，呼應全中運口號「榮耀的起點」，象徵承先啟後、再創榮耀。

聖火於4月18日傳遞回台南市將舉辦聖火安座儀式，號召台南七大跑團－蘇志濱間歇團、跑山豬、鉄男人、安平快樂跑、安平夜跑、月牙灣慢跑、玉民長跑隊，共同迎接聖火歸隊、奔向開幕式。

台南市政府今舉行全中運聖火本島傳遞起跑儀式，同時號召民眾4月18日與台南七大跑團，共同迎接聖火歸隊、奔向開幕式。 （記者王姝琇攝）台南市政府今舉行全中運聖火本島傳遞起跑儀式，同時號召民眾4月18日與台南七大跑團，共同迎接聖火歸隊、奔向開幕式。 （記者王姝琇攝）

台南市政府今舉行全中運聖火本島傳遞起跑儀式，市長黃偉哲親自主持。 （記者王姝琇攝）台南市政府今舉行全中運聖火本島傳遞起跑儀式，市長黃偉哲親自主持。 （記者王姝琇攝）

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