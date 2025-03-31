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UBA》培養整季的楊皓祥未登錄 健行主帥劉孟竹：態度不佳暫離隊

2025/03/31 14:13

楊皓祥。（資料照，大專體總提供）楊皓祥。（資料照，大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕健行科大昨晚在台北小巨蛋登場的113學年UBA公開男一級冠軍賽，最終以70：88不敵政治大學，連3屆屈居亞軍，健行總教練劉孟竹經過一夜沉澱後，直言對手政大發揮確實理想，但他最無奈是本季栽培整季的主力控衛楊皓祥因態度不佳，劉孟竹最終決定不給予登錄機會，「我覺得成績固然重要，但學生籃球中的選手態度更重要。」

健行本屆最大問題就是缺少控球後衛壓陣，劉孟竹也決定讓原本主打得分後衛的楊皓祥進行轉型，並花了很長的時間給予空間，就是希望運動能力優異的楊皓祥能扛起後場重任。

只是，楊皓祥在8強賽階段遭遇政大之戰竟不願聽從教練團的建議，正因態度不佳的關係，劉孟竹當下就決定請楊皓祥離隊。劉孟竹透露，其實這決定真的很艱難，畢竟楊皓祥是教練團花整季時間培養的後場戰力，「但我後來還是不給他登錄，畢竟球隊還有很多球員，如果我給楊皓祥機會，未來大家可能都覺得只要球打好就行，就不用尊重球賽、球隊，如此一來反而是害了他們。」

劉孟竹強調，競技場上成績當然很重要，UBA又屬學生籃球，教練還是必須給予球員正確的觀念，希望從健行畢業出去的球員除了有好球技，更重要是態度要好。

另外，劉孟竹也大讚外籍生史密斯，即使在4強對輔仁大學就出現身體不適，昨晚決賽還是奮勇在場上作戰，尤其還得面對政大莫斯塔發、波波卡、盛岦3位外籍生輪番上陣，劉孟竹表示，「我賽後就跟史密斯說辛苦了，他真的已經很棒了！」

健行總教練劉孟竹。（資料照，記者林正堃攝）健行總教練劉孟竹。（資料照，記者林正堃攝）

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