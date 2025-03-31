3X3籃球》亞洲競爭激烈 領隊吳同喬呼籲強化訓練體系、推動國際聯盟合作

3X3亞洲盃，台灣派出男、女子隊（3X3籃協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣在今年籃球3X3亞洲盃派男、女子隊參賽，3X3籃球協會理事長吳同喬有感而發，他盼落實強化訓練體系，並推動國際聯盟合作，增進台灣在國際賽的競爭力。

台灣曾在杭州亞運奪得男子3X3金牌，本屆亞洲盃僅余祥平為金牌成員，陳家銓、陳將双及郭俊言則屬3X3新戰力，男籃在分組預賽時力搏最後拿亞軍的中國隊，以及較勁身高優勢獨大的印度隊，雖無緣晉級，也給小將們全新體驗及震撼教育。

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女籃方面，杭州亞運國手徐詩涵搭配準高中畢業生陳薇涵、劉希曄、丁芷容，在資格賽過關斬將，預賽力拚第2種子蒙古隊和強敵泰國隊。台灣女將與泰國隊進入延長加賽，雖以1分獲勝，但泰國贏蒙古，比較總得分才無緣8強，雖未能晉級，但奮戰精神令人敬佩。

吳同喬指出，本屆亞洲盃各國精銳盡出，水準不輸去年FIBA 3X3職業聯賽，各隊的戰術及經驗默契都相當出色。台灣派出男女代表隊參賽，雖展現拚戰精神，但集訓時間如能拉長，資源後勤支持能更充分，整體默契與實力一定能再提升，國際賽成績才會好。

3X3籃球協會與FIBA（國際籃總）及其他高層的會議當中提到籌組亞洲聯盟的構想獲得認同，也與其他國家推廣上或協會的溝通得到支持，如此將會有一個高層次的聯盟提供台灣球員參與，可減少未來與國際接軌的適應期。

吳同喬表示，3X3籃球節奏快速、場地靈活，被視為極具發展潛力的運動型態，特別適合東方球員的身體條件與球風，但也需要有完整的計劃共識及資源才能讓台灣在國際舞台發光，未來協會將跟籃球協會、政府緊密合作加強共識分工合作，讓台灣球員多一個選擇，為台灣籃球貢獻心力。

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