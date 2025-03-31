MLB》洋基「魚雷球棒」狂轟引熱議 大聯盟球星們怎麼看？

洋基球員近期使用的球棒引起熱烈討論。（圖片取自X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基隊在今年開季砲聲隆隆，前3戰就狂敲15發全壘打，並在昨天單場敲出9轟寫下隊史紀錄，而許多洋基球員使用的魚雷（Torpedo）球棒也引發熱議，美媒也整理多位球員們對該支球棒的心得。

根據《美聯社》先前報導，該魚雷型的球棒設計與傳統球棒截然不同，將球棒的木材分佈更偏向球棒下方，末端的形狀有點像保齡球瓶。不過這款球棒雖然形狀特殊，但已經獲得大聯盟的認定，並沒有違反和球棒相關的規範。目前洋基隊使用該球棒的球員有高德史密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）、威爾斯（Austin Wells）、 沃爾普（Anthony Volpe）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）等人。

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釀酒人牛棚好手梅吉爾（Trevor Megill）曾對此球棒提出異議，他認為很糟糕，像是打慢速壘球使用的球棒，但因為洋基在用，大家才覺得沒問題。不過釀酒人總教練跟自家子弟兵的看法相異，墨菲（Pat Murphy）表示：「現在的球員會用盡一切方式來取得優勢，而我認為他們也該這樣做。我認為只要有助於進攻，那就是好東西。」

洋基游擊好手沃爾普表示：「我買單，當你擊球時的棒頭越大，對我來說就越合理。」、奇澤姆表示：「這不像是不同的球棒，可能在某些方面能幫助你吧，我猜。」貝林傑說道：「我在春天或者更早前就開始用這款球棒，當時我感覺不錯。他比我上款用的還輕，我認為他在重量上的分配做得很棒。」沒有使用該球棒的賈吉（Aaron Judge）則表示，他在過去幾個賽季的表現已經證明一切，所以如果一樣東西是有效的，那為什麼要改變他？

賈吉不用新型球棒照樣在開季狂轟猛炸。（美聯社）

教士隊明星三壘手馬查多（Manny Machado）表示：「我不知道那是什麼。如果那款球棒可以像這樣一直開轟，那他們應該送幾隻過來給我。在製作那款棒子的球員應該要送到沛可公園，這裡可是座很大的球場啊。」守護者先發投手麥肯齊（Triston McKenzie）認為，那款球棒的棒身比較細，有可能讓打者比較容易受球的旋轉影響，這可能讓打者有幫助但也有可能對他們不利。跟麥肯齊同隊的打者湯瑪斯（Lane Thomas）則表示：「我的球棒也有一點類似那樣的設計。洋基的版本只是更加極端。看起來有效，不過我要再觀察幾週之後決定要不要試試看。」

金鶯明星外野手穆林斯（Cedric Mullins）認為，現在的投手變得越來越強，打擊變得越來越難，所有人都想找到獲得優勢的方式，「這概念蠻有趣的。一開始當他們介紹給我時，我還不知道這個想法有多普遍，但現在已經傳得到處都是了。」另一位金鶯外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）表示，或許他會試試看。

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