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道奇對決勇士挑戰開季6連勝 今日賽事預告與轉播

2025/04/01 07:03

葛拉斯諾。（資料照，路透社）葛拉斯諾。（資料照，路透社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場轉播，第一場是大都會對決馬林魚，開季僅1勝2敗的大都會對上近況出色的馬林魚，哪一隊能拿下比賽勝利呢?第二場是海盜對上光芒，海盜派出Carmen Mlodzinski對上拉斯穆森（Drew Rasmussen），第三場是勇士對上道奇，勇士派出霍姆斯（Grant Holmes） 對上道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow），目前已經開季5連勝的道奇，能否延續連勝呢?記得收看轉播囉!

NBA部分今日有一場賽事轉播，由火箭對上湖人，3連勝的火箭對上有詹姆斯（LeBron James）和東契奇（Luka Doncic）坐鎮的湖人，哪一隊能拿下比賽勝利呢?別忘了鎖定轉播囉!

MLB

06:30 大都會@馬林魚 緯來體育、愛爾達體育1台

07:00 海盜@光芒 愛爾達體育2台

10:00 勇士@道奇 愛爾達體育2台

NBA

10:00 火箭@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

桌球

11:00 WTT冠軍賽 仁川站 32強 （上） 

13:20 WTT冠軍賽 仁川站 32強 （中） 

18:00 WTT冠軍賽 仁川站 32強 （下）

轉播:愛爾達體育3台

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