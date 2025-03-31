籃球》輪椅籃球公益賽連三年攻蛋！ UBA攜手聽奧國手推「運動平權」

富邦人壽UBA決賽舉行輪椅籃球公益賽，邀請聽奧跨欄國手許樂擔任開球嘉賓，體育署蔡忠益組長、大專體總王淑音會長到場力挺。（富邦提供）

〔體育中心/綜合報導〕113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽決賽在臺北小巨蛋再度掀起籃球「三月瘋」，也持續結合公益並推動運動平權，連續三年舉行輪椅籃球公益賽，今年更邀請聽障奧運跨欄國手許樂擔任開球嘉賓，另外邀請南澳國小籃球隊到場觀賽，希望UBA能持續向大眾傳遞正向的力量。

富邦人壽UBA自111學年度起，連續三年決賽邀請輪椅籃球中華代表隊前進小巨蛋，讓選手們能藉由登上大舞台的機會累積經驗，為參與國際賽事儲備能量。世界聽障女子100公尺跨欄的紀錄保持人、富邦人壽贊助選手許樂也獲邀擔任輪椅籃球公益賽的開球嘉賓，齊心透過UBA的影響力推動運動平權，引領更多球迷認識輪椅籃球運動，感受不一樣的熱血魅力。

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許樂表示：「很高興能站上富邦人壽UBA決賽，並擔任輪椅籃球公益賽的開球嘉賓，臺北小巨蛋是許多運動員的夢想舞台，看見輪椅籃球選手也能來到這裡享受競技樂趣，真的非常激勵人心，希望我們能一起帶領更多民眾關注各類身障體育項目。」

今年輪椅籃球前進小巨蛋，陣中多添生力軍，孫御斌過去是高苑工商籃球隊的中鋒，因為左膝腫瘤截肢，因緣際會加入輪椅籃球隊，延續自己的籃球生涯，他說：「雖然因為開刀沒辦法繼續追逐以前的夢想，但換個方式，還能夠繼續從事自己喜歡的運動。」

孫御斌過去的球員生涯沒有機會「攻蛋」，今年因為輪椅籃球公益賽一圓夢想，他笑說，進到這個場地的感覺「熟悉又陌生」，以前曾多次來臺北小巨蛋看學長們比賽，但自己實際上場比賽是第一次，「用一樣的身份，一樣是運動員，一樣很開心。」

孫御斌坦言，自己也曾因為在意別人的眼光而感到自卑，如今回到最愛的籃球場重拾信心，他也希望自己的例子能夠鼓勵更多人「做自己」，「做自己喜歡的事，這種人是值得尊敬的。」

今年UBA決賽現場，富邦人壽為進一步激勵愛籃球的偏鄉孩子勇敢逐夢，也邀請南澳國小籃球隊到場觀賽，實際感受公開一級冠軍戰的熱情與活力，從見證傑出學長及優秀選手們的精彩比賽，為孩子們的籃球夢種下希望的種子。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水表示：「衷心感謝富邦人壽UBA對台灣公益聯盟的支持與信任，讓更多偏鄉孩子有機會透過運動成長。本次邀請南澳國小籃球隊師生到臺北小巨蛋觀賞冠軍賽，是對南澳國小孩子過往不斷努力的最大肯定，台灣公益聯盟將繼續秉持公益初心，傳遞溫暖與希望。」

南澳國小籃球隊教練游凱弦認為，獲邀到富邦人壽UBA觀賽，除了能夠加深孩子們對籃球的熱情，也能激勵他們在學業和生活上更上一層樓，「讓小球員們現場看到自己的學長在大專籃球最高殿堂打球，給足了孩子們更大的夢想以及更大的動力，並且了解到籃球這項運動的影響力。」

來自南澳國小籃球隊球員陳佑恩透露，這是自己第一次看大專籃球比賽，能有這樣的機會，非常興奮又期待， 「希望藉由這次活動學習學長們的精神，努力提升自己的籃球水準，為夢想而奮鬥。」另一位球員王以結也說，「從學長身上學到更多的籃球知識」，看著學長們在場上的拚搏精神，讓自己更熱愛籃球這項運動，之後也要跟進學長的腳步努力奮鬥。

在眾所矚目的公開男一級冠軍賽開打前，富邦人壽UBA還安排特別的出場橋段，替南澳國小籃球隊「圓夢」，讓小球員列隊與兩隊球員擊掌，親自替學長們送上祝福，也希望學長們的拚戰精神能夠藉此傳承下去。

富邦人壽UBA促輪椅籃球隊登上小巨蛋，有助累積經驗為參與國際賽事儲備能量。（富邦提供）

富邦人壽UBA持續推動運動平權，連續三年舉行輪椅籃球公益賽。（富邦提供）

輪椅籃球隊添生力軍，前HBL高苑工商好手孫御斌因緣際會加入延續自己的籃球生涯。（富邦提供）

南澳國小籃球隊球員透漏第一次看大專籃球比賽，能有這樣的機會非常興奮。（富邦提供）

富邦人壽UBA替南澳國小籃球隊圓夢，男一級冠軍賽前與兩隊選手擊掌互動。（富邦提供）

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