TPBL》不妥發言調侃李雅英惹議 雲豹執行長張建偉再次道歉

李雅英。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕日前TPBL桃園台啤雲豹執行長張建偉，在YouTube節目上針對雲豹啦啦隊成員李雅英提出不當言論，儘管台啤永豐雲豹球團先前才發布聲明，為未能周全顧及性別敏感度與社會觀感致歉，但在今天李雅英於Instagram發言過後，張建偉於晚間發表聲明再次致歉。

TPBL副秘書長王志群，日前邀請球評左從凱及張建偉上節目「5後時光」提到李雅英，內容包括：「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。」、「坐在群哥跟小左的中間。」儘管後續影片下架，但該言論引起軒然大波。

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後續，由於媒體報導提到「坐在腿上」的言論，雲豹球團率先發布聲明抗議，隨後在聲明中，球團也針對事件引發的爭議致歉，今天李雅英發文提到此事件，並寫道「我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」，真心希望這樣的事不要再發生。

李雅英發文後不久，張建偉便發表聲明再次道歉，內容如下：

親愛的球迷朋友、各界關心的夥伴們：

近期我在「5後時光」節目中與主持人的談話內容，不僅引發了社會各界的關注與討論，也造成當事人李雅英小姐的困擾與不適，我在此向李雅英、電豹女所有成員，以及所有關心此事件的球迷、合作夥伴與社會大眾，誠摯地致上最深的歉意。

李雅英在聲明中指出，這並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。身為台啤永豐雲豹的執行長，我真心感到抱歉，並正視此事件對她本人、電豹女成員，以及球隊形象所造成的影響。

我深知，作為公眾人物，每一句話都有可能產生影響。這次事件是一次重要的提醒，我會虛心接受所有的批評與指教，並全力承擔應有的責任。

台啤永豐雲豹一直以推廣籃球、凝聚正能量為使命，我們深知球隊與相關團隊的每位成員都值得被看見與尊重。未來我也會持續自省與學習，並加強內部訓練與性平教育，確保類似的情況不再發生。

再次向李雅英、所有電豹女成員，以及所有受到影響的朋友們致歉。我將以此為鑑，持續努力，讓雲豹成為一支更成熟、更專業，也更值得信賴的球隊，為台灣體壇的發展貢獻心力。

張建偉

2025年3月31日

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