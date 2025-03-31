晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》不妥發言調侃李雅英惹議 雲豹執行長張建偉再次道歉

2025/03/31 19:45

李雅英。（資料照，記者林正堃攝）李雅英。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕日前TPBL桃園台啤雲豹執行長張建偉，在YouTube節目上針對雲豹啦啦隊成員李雅英提出不當言論，儘管台啤永豐雲豹球團先前才發布聲明，為未能周全顧及性別敏感度與社會觀感致歉，但在今天李雅英於Instagram發言過後，張建偉於晚間發表聲明再次致歉。

TPBL副秘書長王志群，日前邀請球評左從凱及張建偉上節目「5後時光」提到李雅英，內容包括：「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。」、「坐在群哥跟小左的中間。」儘管後續影片下架，但該言論引起軒然大波。

後續，由於媒體報導提到「坐在腿上」的言論，雲豹球團率先發布聲明抗議，隨後在聲明中，球團也針對事件引發的爭議致歉，今天李雅英發文提到此事件，並寫道「我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」，真心希望這樣的事不要再發生。

李雅英發文後不久，張建偉便發表聲明再次道歉，內容如下：

親愛的球迷朋友、各界關心的夥伴們：

近期我在「5後時光」節目中與主持人的談話內容，不僅引發了社會各界的關注與討論，也造成當事人李雅英小姐的困擾與不適，我在此向李雅英、電豹女所有成員，以及所有關心此事件的球迷、合作夥伴與社會大眾，誠摯地致上最深的歉意。

李雅英在聲明中指出，這並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。身為台啤永豐雲豹的執行長，我真心感到抱歉，並正視此事件對她本人、電豹女成員，以及球隊形象所造成的影響。

我深知，作為公眾人物，每一句話都有可能產生影響。這次事件是一次重要的提醒，我會虛心接受所有的批評與指教，並全力承擔應有的責任。

台啤永豐雲豹一直以推廣籃球、凝聚正能量為使命，我們深知球隊與相關團隊的每位成員都值得被看見與尊重。未來我也會持續自省與學習，並加強內部訓練與性平教育，確保類似的情況不再發生。

再次向李雅英、所有電豹女成員，以及所有受到影響的朋友們致歉。我將以此為鑑，持續努力，讓雲豹成為一支更成熟、更專業，也更值得信賴的球隊，為台灣體壇的發展貢獻心力。

張建偉
2025年3月31日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中