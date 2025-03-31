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MLB》從輪值邊緣人變洋基三號先發 史卓曼自評首場投球表現

2025/03/31 21:18

史卓曼。（資料照，法新社）史卓曼。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天洋基釀酒人系列戰的最後一場比賽，洋基打線再度展現強大的打擊表現，單場狂攻12分，為投手群提供充分的火力支援，也讓投手在面對對方進攻時有更多的容錯空間。雖然今天先發投手史卓曼（Marcus Stroman）帳面繳出4.2局失3分的內容並不算太差，但他在受訪時仍直言自己在投球上還有改善空間。

史卓曼受訪時表示：「整體而言我投得還算不錯，雖然中間有幾球投得並不理想，有些可以做得更好的地方，但以賽季第一場比賽來看，我覺得還算OK。只要能夠限制對手在五局裡得到三分以下，就能維持球隊在比賽中的競爭力，我覺得隊上的打線絕對有能力持續打進分數，我們只要把該做的事情做好就好。」

而總教練布恩（Aaron Boone）也分享自己對於史卓曼今天投球表現的看法：「雖然今天被對方打出一支全壘打，但他的整體表現相當不錯。我們原本希望他能投滿五局，但由於賽前的投球數限制為80球，所以最終做出換投的決定。總體來說，史卓曼的表現跟他春訓期間很類似，他把春訓的好狀況帶進正式球季，本季初登板的表現相當不錯。」

史卓曼在開季前原本被訂為球隊的第六號先發投手，但在春訓期間柯爾（Gerrit Cole）、希爾（Luis Gil）及施密特（Clarke Schmidt）都因傷進入傷病名單的情況下，史卓曼最終以洋基三號輪值的身分開季。

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