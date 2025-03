MLB》頭部近身球後下球159KM爆頭 守護者終結者向對手致歉

印帝亞被火球擊中。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕守護者終結者克拉賽(Emmanuel Clase)今天在對皇家的比賽中,用高達98.9英里(約159公里)的卡特球直擊對手印帝亞(Jonathan India)左臉,賽後他直言自己並不是故意的。

守護者今天以6:2擊敗皇家,不過在9局克拉賽登板時卻發生不幸的事件,他在2出局後,面對印帝亞投出第一球好球,第二球97.1英里(約156公里)四縫線直球直接朝印帝亞頭部飛去,儘管印帝亞躲開,但克拉賽下一球98.9英里卡特球就直接砸到他的左臉,被砸中的印帝亞手摀住左臉,表情相當不滿。

Prayers for Jonathan India who got beaned by the wild ass Emmanuel Clase.



Clase is a serious wildcard…



He nailed Blake Dunn in the head last year, too.



