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MLB》頭部近身球後下球159KM爆頭 守護者終結者向對手致歉

2025/03/31 21:02

印帝亞被火球擊中。（美聯社）印帝亞被火球擊中。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase）今天在對皇家的比賽中，用高達98.9英里（約159公里）的卡特球直擊對手印帝亞（Jonathan India）左臉，賽後他直言自己並不是故意的。

守護者今天以6：2擊敗皇家，不過在9局克拉賽登板時卻發生不幸的事件，他在2出局後，面對印帝亞投出第一球好球，第二球97.1英里（約156公里）四縫線直球直接朝印帝亞頭部飛去，儘管印帝亞躲開，但克拉賽下一球98.9英里卡特球就直接砸到他的左臉，被砸中的印帝亞手摀住左臉，表情相當不滿。

皇家球團賽後表示，此次的觸身球應該不會使印帝亞腦震盪，不過仍在等待成像檢查結果，會在之後對印帝亞的身體狀況進行評估。皇家指定打擊帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）針對該觸身球談到：「我還在整理想法，但他丟了顆自己從未丟過的四縫線速球。那是今年第一顆，然後下一顆，他又試著往內角丟。這種球你必須得控制好，但他沒有。在差點打到他的臉之後直接把球丟在他的臉上。很明顯，我對此很不高興，但我現在更關心印帝亞，因為我們還不確定他的狀況，這很糟糕。」

不過帕斯昆汀認為，克拉賽並不是故意要丟人的，但他對整個系列賽守護者頻頻把球往內角塞的策略不滿，他自己就在這個系列賽被觸身球砸中過，陣中球星小惠特（Bobby Witt Jr.）也多次被內角球逼退：「我不知道是不是故意的，但感覺他們完全沒有要調整。這令人沮喪，而且他們還擊敗我們，我們也只能向他們致敬，這就是個很糟糕的情況。」

克拉賽賽後表示，他傳訊息給皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez），請他幫忙注意印帝亞的狀況，並向他表達那球並不是故意的，是球從他手中滑掉了。

克拉賽。（美聯社）克拉賽。（美聯社）

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