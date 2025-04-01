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中職》打獨盟時也遇過女教練 胡金龍的經驗談

2025/04/01 07:04

胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中信兄弟今年聘請中職史上首位女性打擊教練莎菈後，成為新球季的一大話題，而對於曾在國外職棒打滾多年的統一獅老將胡金龍來說，其實不管男或女性教練，主要就是觀念上的溝通，「教練只是輔助，選手還是要靠自己。」

胡金龍的職棒生涯起於美職道奇體系，從2003年高階1A打起，並於2007年9月首次升上大聯盟，而後轉戰大都會、印地安人，也曾效力澳職、美職獨立聯盟，在2012年季後返台參加中職選秀獲義大犀牛第1指名後，如今決定在第13個中職球季結束後引退。

有著如此豐富的旅外資歷，胡金龍也曾在效力獨立聯盟時期和女性教練共事，對於兄弟今年聘請女打教則指出：「其實他們的東西也是從棒球學校Driveline出來，系統是一樣的。」他也坦言，在國外不管是跟男性或女性教練共事，「其實還是透過翻譯才能傳達要講的東西，應該不會有影響，況且在美國也不能有女性歧視，她要是有資歷，當然是要hire（聘請）她。」

在職棒圈打滾這麼久，41歲的胡金龍認為，不管跟男或女性教練共事，選手就是要做好溝通，把自己的東西顧好，「其實打到後面，通常都是觀念的問題，還有像是situation，什麼樣的狀況要做怎樣的攻擊。」他以多年經驗指出，選手在春、秋訓時可以著重動作的修正，「但開賽之後，要以結果為主，如果真的要先想動作再去打擊就會來不及，投手現在球又愈來愈快。」

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