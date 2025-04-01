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MLB》台美混血「費仔」遭紅人DFA 今被交易至勇士力拚再起

2025/04/01 07:29

台美混血好手費爾柴德。（資料照，今日美國）台美混血好手費爾柴德。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾表態有意願為台灣參加經典賽的紅人台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），在春訓打擊狀態低迷，被球團指定讓渡（DFA）。紅人今天宣布將費爾柴德交易給勇士換取現金。

台美混血的紅人隊29歲外野手費爾柴德在2017年選秀會以第2輪被紅人選中，2020年被交易至響尾蛇，隔年首度登上大聯盟，2022年季初響尾蛇指定讓渡，先後效力水手、巨人和紅人。過去兩年都待在紅人，上季出賽94場，貢獻8轟、30打點、13盜，打擊率為0.215。

費爾柴德今年春訓表現低迷，出賽21場累積38打數只敲出5支安打，進帳2打點，打擊三圍只有0.132/.233/.184，攻擊指數只有0.417，相較去年春訓14場出賽不僅有3轟、攻擊指數高達1.016，表現相去甚遠。

紅人日前將費爾柴德指定讓渡，今天將他交易至勇士換取現金，由於費爾柴德的下放權已經用完，只能放進大聯盟40人名單，勇士為了幫他空間，把陣中牛棚大將梅涅茲（Joe Jimenez）移入60天傷兵名單。費爾柴德生涯防守表現亮眼且有腳程，有機會成為勇士隊第四號外野手。

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