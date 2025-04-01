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MLB》簽14億約的勇士明星外野手遭禁賽80場 費仔等人爭先發空缺

2025/04/01 08:06

32歲勇士明星外野手普洛法禁藥檢測呈現陽性，遭大聯盟禁賽80場。（資料照，法新社）32歲勇士明星外野手普洛法禁藥檢測呈現陽性，遭大聯盟禁賽80場。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前處於4連敗的勇士傳來壞消息，32歲明星外野手普洛法（Jurickson Profar）禁藥檢測呈現陽性，未能通過藥檢，遭大聯盟禁賽80場。

據大聯盟官網記者鮑曼（Mark Bowman）報導指出，普洛法在禁藥檢測時被發現使用人類絨毛膜性腺激素（HCG），這是由孕婦胎盤所分泌的賀爾蒙，男性運動員施打後可提升運動表現。

普洛法服用禁藥重創勇士，他去年在教士繳出24轟、85打點和打擊率0.280的生涯代表作，今年1月才與球隊簽下3年4200萬美元（約台幣13.9億）的合約，如今將缺席到6月底，即使勇士打入季後賽，普洛法也無法參賽。普洛法今年只出賽4場，累積15打數敲出3支安打，打擊率為0.200。

目前左外野防區和首棒打者出現空缺，當家看板球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）要等到5月才能回歸，B.克魯茲（Bryan De La Cruz）、懷特（Eli White）和台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）有機會爭奪先發位置。

台美混血好手費爾柴德。（資料照，法新社）台美混血好手費爾柴德。（資料照，法新社）

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