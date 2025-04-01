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MLB》大谷翔平球衣銷售高居第一 道奇「霸榜」佔3席另創罕見紀錄

2025/04/01 08:43

大谷翔平。（資料照，今日美國）大谷翔平。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平魅力無法擋，在全世界席捲「大谷旋風」，休賽季至今依舊維持超高人氣，大谷翔平擊敗眾球星持續稱霸聯盟球衣銷售排行榜。

大聯盟官網今天公布自去年世界大賽結束至今的球衣銷售排行榜，由於道奇奪下2024年世界大賽冠軍，更在日本舉辦東京海外開幕系列賽，人氣持續攀升。道奇陣中有3人高居排行榜前4名，大谷翔平勇奪第一，其次是幫助道奇奪冠摘下世界大賽MVP佛里曼（Freddie Freeman），第3名為休賽季以15年7.65億美元破紀錄的天價合約加盟大都會的明星強打索托（Juan Soto），第4名為道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts），洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）排名第5。

大聯盟官網更指出，大谷翔平的超高人氣席捲全球，自2023年以來，大谷翔平的球衣在美國、日本乃至於全球都是銷量最高的。此外，大聯盟球衣銷售排行榜前20位，道奇就佔了6人，「日本最強投」山本由伸排名第10，這也是自2012年鈴木一朗和達比修有之後，再度有兩名日本球員同時躋身前10名。

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

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