MLB》大谷翔平球衣銷售高居第一 道奇「霸榜」佔3席另創罕見紀錄

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平魅力無法擋,在全世界席捲「大谷旋風」,休賽季至今依舊維持超高人氣,大谷翔平擊敗眾球星持續稱霸聯盟球衣銷售排行榜。

大聯盟官網今天公布自去年世界大賽結束至今的球衣銷售排行榜,由於道奇奪下2024年世界大賽冠軍,更在日本舉辦東京海外開幕系列賽,人氣持續攀升。道奇陣中有3人高居排行榜前4名,大谷翔平勇奪第一,其次是幫助道奇奪冠摘下世界大賽MVP佛里曼(Freddie Freeman),第3名為休賽季以15年7.65億美元破紀錄的天價合約加盟大都會的明星強打索托(Juan Soto),第4名為道奇MVP強打貝茲(Mookie Betts),洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)排名第5。

大聯盟官網更指出,大谷翔平的超高人氣席捲全球,自2023年以來,大谷翔平的球衣在美國、日本乃至於全球都是銷量最高的。此外,大聯盟球衣銷售排行榜前20位,道奇就佔了6人,「日本最強投」山本由伸排名第10,這也是自2012年鈴木一朗和達比修有之後,再度有兩名日本球員同時躋身前10名。

