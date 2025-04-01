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MLB》洋基打擊大爆發的利器 「魚雷棒」發明者：功勞歸球員

2025/04/01 09:29

魚雷棒的設計是將木材分布再往下移，形狀看似保齡球瓶。（資料照，美聯社）魚雷棒的設計是將木材分布再往下移，形狀看似保齡球瓶。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在台灣時間周日的比賽單場狂轟9發全壘打，甚至面對釀酒人的3場系列賽更是敲出多達15轟，背後球員所使用的「魚雷球棒（Torpedo Bat）」也成為近期討論的話題之一。

魚雷棒的設計樣貌是將球棒木材的分布再往下移，形狀看起來很像保齡球瓶，雖然這項設計並不違反聯盟對於球棒的規則，但還是引來許多球員與球迷的討論。

設計此棒型的發明者萊恩哈特（Aaron Leanhardt），則將功勞歸功於球員而並非球棒，「這關係到打者與他們的打擊教練。我很開心能夠一直幫這些傢伙變得更好，但這終究要取決於他們自己能否有好的揮棒並每天重複地實施，所以這個功勞要歸功於這些球員們。」

現今48歲的萊恩哈特畢業於麻省理工學院，曾在密西根大學擔任物理學教授，先前也加入到洋基成為分析師，目前則是效力於馬林魚隊，他表示魚雷棒的起源可追溯到2023年當時還在洋基的時期，他嘗試過幾個版本後都沒能達到預期的效果。不過他在設計初期，就有受到許多大、小聯盟的球員關注，並尋求這個棒子的更多資訊。

萊恩哈特說：「我總是會讓球員先訴說他們使用後的經驗，我不會強迫每個人都要使用，但2023年有些大聯盟與小聯盟的球員確實會來詢問我關於這個棒子的問題，並提供設計的建議。」

而在洋基開季火力全開的表現，也讓許多球員選擇嘗試，例如費城人明星三壘手波姆（Alec Bohm）在空揮個大約5次之後決定試試看，不過釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich）則是認為洋基本身就有許多優秀球員，這才是他們能打下好成績最大的要素。

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