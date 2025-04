MLB》克魯茲鐵支雙響砲灌7分+辛格7局好投 紅人紀錄之夜擊潰遊騎兵

克魯茲本場5打數狂敲4安,其中還上演單場雙響砲,一共灌進7分打點。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕在主場與遊騎兵進行3連戰第1場比賽的紅人,靠著當家球星克魯茲(Elly De La Cruz)繳出4安「鐵支」表現,包括個人單場雙響砲灌進生涯新高的7分打點,外加新同學辛格(Brady Singer)主投7局無失分的帶領下,終場以14:3擊潰遊騎兵。

首局紅人包括麥克連(Matt McLain)的全壘打在內,靠著連續4支安打攻下3分先馳得點,2局下半克魯茲在一、三壘有人的情況下,相中遊騎兵大物先發洛克(Kumar Rocker)的滑球,一棒轟過中外野大牆,本季首轟就是1發3分砲。

比賽來到6局下半,紅人首名打者弗萊利(Jake Fraley)靠著守備失誤率先上壘,之後的3位打者面對遊騎兵的第3任投手Gerson Garabito都敲安並送回1分,紅人攻佔滿壘時再度輪到克魯茲,他同樣鎖定滑球進攻,敲出左外野方向帶有2分打點的二壘安打,而身後的隊友史提爾(Spencer Steer)與弗萊利也敲出適時一擊,幫助球隊單局灌進6分。

前面已經狂敲3支安打的克魯茲,7局下半再度發威,咬中Garabito的內角93.6英里(約150.6公里)速球再次轟出中外野,送回一壘上遭到觸身球上壘的麥克連,個人上演單場雙響砲灌進7分打點,打擊手感相當火燙。

