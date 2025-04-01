MLB》克魯茲鐵支雙響砲灌7分+辛格7局好投 紅人紀錄之夜擊潰遊騎兵

克魯茲本場5打數狂敲4安，其中還上演單場雙響砲，一共灌進7分打點。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場與遊騎兵進行3連戰第1場比賽的紅人，靠著當家球星克魯茲（Elly De La Cruz）繳出4安「鐵支」表現，包括個人單場雙響砲灌進生涯新高的7分打點，外加新同學辛格（Brady Singer）主投7局無失分的帶領下，終場以14：3擊潰遊騎兵。

首局紅人包括麥克連（Matt McLain）的全壘打在內，靠著連續4支安打攻下3分先馳得點，2局下半克魯茲在一、三壘有人的情況下，相中遊騎兵大物先發洛克（Kumar Rocker）的滑球，一棒轟過中外野大牆，本季首轟就是1發3分砲。

請繼續往下閱讀...

Elly De La Cruz teed off on this pitch for his first home run of 2025 pic.twitter.com/zIsrxEqP1w — MLB （@MLB） March 31, 2025

比賽來到6局下半，紅人首名打者弗萊利（Jake Fraley）靠著守備失誤率先上壘，之後的3位打者面對遊騎兵的第3任投手Gerson Garabito都敲安並送回1分，紅人攻佔滿壘時再度輪到克魯茲，他同樣鎖定滑球進攻，敲出左外野方向帶有2分打點的二壘安打，而身後的隊友史提爾（Spencer Steer）與弗萊利也敲出適時一擊，幫助球隊單局灌進6分。

前面已經狂敲3支安打的克魯茲，7局下半再度發威，咬中Garabito的內角93.6英里（約150.6公里）速球再次轟出中外野，送回一壘上遭到觸身球上壘的麥克連，個人上演單場雙響砲灌進7分打點，打擊手感相當火燙。

436 FT and 110.2 MPH off the bat!



Elly De La Cruz CRUSHES this ball for his second home run of the night! pic.twitter.com/a6Cs06JKJK — MLB （@MLB） April 1, 2025

除了打線徹底爆發之外，紅人本場的先發投手辛格迎來轉隊後的首秀，主投7局沒有失分，僅被敲出1支安打，送出8次三振與2次保送封鎖對手，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他是繼美國時間1977年6月18日的席佛（Tom Seaver）之後，首位在紅人初登場即繳7局無失分的投手。

而今天5打數狂敲4支安打的克魯茲，根據藍斯的數據表示，這是他生涯第3場打出至少3支長打且1次盜壘的比賽，這也是自1900年以來，在年齡未滿24歲的選手中所達成的最多場次，另外古巴記者羅梅洛（Francys Romero）也撰文指出，克魯茲今天7分打點進帳也是自1920年後，紅人隊史第2年輕達成此成就的選手。

辛格今日迎來轉隊的首場比賽，主投7局僅被敲出1支安打，沒有失分表現非常出色。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法