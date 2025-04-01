MLB》紅襪強打德弗斯開季5戰狂吞15K 刷新大聯盟超慘紀錄

紅襪強打德弗斯開季5戰狂吞15K，刷新大聯盟超慘紀錄。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季從三壘改擔任全職指定打擊的紅襪28歲強打德弗斯（Rafael Devers），開季表現持續低迷，德弗斯今天3打數吞下3K，另外獲得2次保送，本季首安尚未開胡，開季前5戰19打數吞15K創下大聯盟首見紀錄，紅襪終場在客場以5：9不敵金鶯，苦吞4連敗。

紅襪今年季前以3年1.2億美元合約（約新台幣39億元）網羅明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），過往擔任三壘手的德弗斯被迫改擔任指定打擊。德弗斯改打DH後水土不服，打擊手感急凍，前5場比賽累積19打數無安打，有1分打點，另有15次三振和4次保送，開季前5戰累積15K打破2018年小熊哈普哈普（Ian Happ）和2014年太空人山塔納（Domingo Santana）所保持的大聯盟最慘14K紀錄。

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對於德弗斯的打擊狀況，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為，如果他是在下半季出現的話，大家也許不會這麼關注，這只是一個小樣本，他沒有盲目的揮棒，打的球都是好球，雖然三振次數不少，但教練團會持續幫他找尋原因，希望他能盡快敲出安打，讓自己鬆一口氣。德弗斯坦言，自己目前還在適應新角色，「我知道自己是怎樣的打者，安打早晚會開胡，這只是時間問題。」

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