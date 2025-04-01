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MLB》去年被白襪交易到紅襪！25歲明星左投獲6年56億續約創紀錄

2025/04/01 10:05

克羅切。（資料照，美聯社）克羅切。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，紅襪與當家25歲王牌左投克羅切（Garrett Crochet）簽下6年1.7億美元（約新台幣56億元）的延長合約，該合約將於2026年生效，將於2026年生效，並包含2030年的逃脫條款，這筆合約也成為迄今大聯盟資歷達4年以上的投手所獲得最大合約。

紅襪去年與白襪進行交易，送出農場第4、百大新秀第25名捕手提爾（Kyle Teel），農場第5、百大新秀第54名外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery），另外還有3A內野手梅德羅斯（Chase Meidroth）與2A右投岡薩雷茲（Wikelman Gonzalez），向白襪換來克羅切。

克羅切去年首度入選明星賽，雖然只繳出6勝12敗的成績，但他累積146局投球，猛飆209次三振，每局被上壘率為1.07，防禦率為3.58。轉隊首年就擔任球隊開幕戰先發投手，面對遊騎兵主投5局飆4K失2分，無關勝敗，防禦率為3.60。

儘管克羅切還有2年的控制權，但紅襪仍提早與他簽下6年1.7億美元的延長合約，除了擁有2030年的逃脫條款外，激勵獎金高達1000萬美元。這筆合約也超過塞揚名投德葛隆（Jacob deGrom）的5年1.375億美元合約，成為大聯盟資歷達4年以上的投手所獲得最貴合約。

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