MLB》白襪培瑞茲「9K、0安」完美初登板 寫野茂英雄後罕見紀錄

培瑞茲白襪初登板6局9k沒被擊出安打。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪休賽季以1年500萬美元合約簽下資深明星左投培瑞茲（Martín Pérez），而他也在今天對雙城的比賽迎來初登板，最終這位老將主投6局沒有失分，同時沒被擊出安打還狂送9次三振，幫助球隊以9比0完封對手。

培瑞茲的白襪初登板就開出紅盤，今天主投6局用了93球，飆出9次三振平生涯新高，並且沒有被擊出安打，雙城前6局僅靠著3次保送上壘，值得一提的是，培瑞茲整場最快球速不到90英里（約145公里），靠著變化球搭配完全壓制雙城打線。

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賽後受訪培瑞茲表示，投完6局後教練團問他狀況如何，他回覆說感覺很好，但也很老實坦承自己沒辦法繼續往下投，因為後面還有漫長的賽季要應對。

而對於球速不快卻能壓制對方打線，培瑞茲說他知道自己球速沒以前快了，但他懂得運用變化球來對付打者。

《ESPN》報導指出，培瑞茲是自2001年的野茂英雄後，首位在新球隊初登板，就可以至少「投6局、0安打、9次三振」的投手，對此白襪總教練凡納伯（Will Venable）稱讚道，這就是培瑞茲，他懂得如何面對打者。

Martín Pérez put on a show pic.twitter.com/0fS9qERPR9 — Chicago White Sox （@whitesox） March 31, 2025

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