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MLB》「北極熊」本季首轟就是滿貫砲！大都會4轟煙火秀痛擊馬林魚

2025/04/01 11:10

阿隆索在5局上半敲出滿貫全壘打，也是今年球季的首轟，幫助球隊擊敗馬林魚。（法新社）阿隆索在5局上半敲出滿貫全壘打，也是今年球季的首轟，幫助球隊擊敗馬林魚。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕作客馬林魚主場進行3連戰首場賽事的大都會，靠著當家重砲手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出本季首轟，也是一發滿貫全壘打，幫助球隊在5局上半灌下7分大局奠定勝基，終場以10：4收下勝利。

首局馬林魚靠著羅培茲（Otto Lopez）的陽春砲先馳得點，而大都會則在3局也由馬堤（Starling Marte）的本季首轟追平比數。

5局上半大都會火力全開，前兩棒L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）與希瑞（Jose Siri）接連安打攻下超前分，前面開轟的馬提與強打索托（Juan Soto）分別靠著觸身球與四壞保送上壘後，打擊輪到阿隆索，在纏鬥了6顆球之後，相中外角93.7英里（約150.8公里）伸卡球一棒轟上右外野觀眾席，本季首轟就是一發滿貫全壘打，也將馬林魚先發奎安特里（Cal Quantrill）打退場。

不過攻勢尚未結束，文托斯（Mark Vientos）選到保送上壘後，托倫斯（Luis Torrens）鎖定內角高速球，打成中外野方向的深遠飛球，結果中外野手希爾（Derek Hill）不但沒把球確實接進手套，還將球撥到了全壘打牆外，成為托倫斯新賽季的第1發全壘打，幫助大都會單局灌進7分。

6上輪到尼莫（Brandon Nimmo）加入戰局，在一壘有人的情況下，咬中紅中滑球掃出中外野牆外，這發兩分砲幫助大都會再下一城，而雖然馬林魚在下個半局也靠著瓦格曼（Eric Wagaman）的陽春砲，以及9下的安打串聯攻下3分，但最終勝利仍由大都會收下。

投手部分，大都會先發皮特森（David Peterson）今日繳出6局失2分的優質先發內容，外帶9次三振但也投出3次保送收下本季首勝；而馬林魚的奎安特里僅主投4局，就被敲出8支安打失掉6分吞下敗投。

皮特森今繳6局失2分，投出優質先發收下個人本季首勝。（美聯社）皮特森今繳6局失2分，投出優質先發收下個人本季首勝。（美聯社）

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