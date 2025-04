MLB》「北極熊」本季首轟就是滿貫砲！大都會4轟煙火秀痛擊馬林魚

阿隆索在5局上半敲出滿貫全壘打,也是今年球季的首轟,幫助球隊擊敗馬林魚。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕作客馬林魚主場進行3連戰首場賽事的大都會,靠著當家重砲手「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)敲出本季首轟,也是一發滿貫全壘打,幫助球隊在5局上半灌下7分大局奠定勝基,終場以10:4收下勝利。

首局馬林魚靠著羅培茲(Otto Lopez)的陽春砲先馳得點,而大都會則在3局也由馬堤(Starling Marte)的本季首轟追平比數。

5局上半大都會火力全開,前兩棒L.阿庫尼亞(Luisangel Acuña)與希瑞(Jose Siri)接連安打攻下超前分,前面開轟的馬提與強打索托(Juan Soto)分別靠著觸身球與四壞保送上壘後,打擊輪到阿隆索,在纏鬥了6顆球之後,相中外角93.7英里(約150.8公里)伸卡球一棒轟上右外野觀眾席,本季首轟就是一發滿貫全壘打,也將馬林魚先發奎安特里(Cal Quantrill)打退場。

