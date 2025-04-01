NBA》雷霆下三分雨痛宰公牛豪取10連勝 跨聯盟戰績奪28勝史上最佳

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟戰績最佳的雷霆今天在主場對戰公牛，團隊7人得分上雙，狂砍23顆三分球，當家一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繳出27分、12助攻，以及喬伊（Isaiah Joe）替補飆進8顆三分球轟下全場最高31分，兩人攜手助隊以145：117大勝公牛，近期拉出一波10連勝，同時也寫下對戰跨聯盟球隊的史上最佳戰績。

喬伊首節就展現驚人的三分火力，單節砍進3顆豪取11分，率隊打出一波10：0的攻勢，取得雙位數領先，第2節再打出36：13的小高潮鎖定勝局，喬伊上半場就投進5顆三分球攻下19分，J.威廉斯（Jalen Williams）挹注15分，吉爾吉斯亞歷山大有14分、7助攻，雷霆半場以74：40大幅領先公牛。

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喬伊。（路透）

雷霆最多領先達43分，兩隊先發5人打完三節就提前打卡下班，雷霆終場就以145：117大勝，公牛苦吞2連敗，目前跌落至東部第10。

雷霆喬伊此役狂砍8顆三分球轟下全場最高的31分，他也成為雷霆隊史首位單場至少投進8顆三分球的替補球員，吉爾吉斯亞歷山大繳出27分、12助攻和2阻攻，J.威廉斯有23分、2抄截。

公牛以卡特（Jevon Carter）的17分最佳，塔克（Talen Horton-Tucker）和威廉斯（Patrick Williams）都替補拿下16分，吉迪（Josh Giddey）首度重返老東家主場，繳出15分、10助攻和8籃板的全能數據，布澤利斯（Matas Buzelis）有14分、7籃板和4阻攻。

雷霆本季對戰跨聯盟球隊累積28勝1敗，創下聯盟史上最佳成績，就算4日最一場對戰東部球隊的比賽輸給活塞仍是史上最佳，之前的紀錄是由2015-16年勇士、2006-07年獨行俠和1990-2000年的湖人所共同保持，3隊都寫下27勝3敗的跨聯盟對戰成績。

吉迪。（美聯社）

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