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國小籃球》左從凱率台北復興國小險勝 呂奇旻驚喜現身

2025/04/01 11:27

左從凱擔任台北復興國小教練。（國小籃球錦標賽提供）左從凱擔任台北復興國小教練。（國小籃球錦標賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025全國國民小學籃球錦標賽即將進入尾聲，賽程也越來越趨於白熱化，昨分別在新北市光榮國中及板橋體育館進行各分組4強賽，台中社口國小在板橋體育館與屏東縣仁愛國小爭奪六男乙級A組冠軍，台中社口國小在整體戰力較平均，不過來自台灣最南端的仁愛國小球員運動能力卻佔上風，多次火鍋封阻及抄截讓社口國小在進攻上未能佔到太多便宜，台中社口在上半場以16：14取得微幅領先，第三節台中社口的洪威傑火力全開，帶領球隊打出一波13：6的攻勢，雖然屏東縣仁愛國小末節頑強抵抗，單節獲得12分，但仍難敵台中社口穩穩的收尾，終場台中社口便以34：32險勝，取得總冠軍賽的門票。

左從凱擔任台北復興國小教練。（國小籃球錦標賽提供）左從凱擔任台北復興國小教練。（國小籃球錦標賽提供）

台中社口國小總教練陳新青表示，「雖然比賽後半段被追上，但我利用暫停時告訴小朋友保持專注，拿到球要積極進攻，要相信自己也要相信隊友。這已是我們成立球隊以來最好的成績，我替這些小朋友感到驕傲，至於明天的總冠軍賽盡力就好，好好享受比賽。」

許久未曾在球場上露臉的傳奇球星左從凱，在六男乙級B組冠軍賽身披台北復興國小主帥西裝對上高雄陽明國小，在首節時先發球員扛不住對手的全場壓迫防守，以9：10微幅落後，次節換上第二組球員較具機動性，並在9號楊哲綸積極往籃框進攻下逐漸要回領先，拉起一波20：10的攻勢，半場結束以29：20反超，易籃後台北復興國小再換回開賽先發陣容，高雄陽明見機不可失，在27號邱守敬帶領下吹起反攻號角，讓台北復興單節只拿6分，全隊在第三節攻下17分，以37：35拿回領先。

末節雙方均將攻防強度提升，雙方戰至48：48平手剩最後1秒，邱守敬成功在籃下要到犯規，眼看就要以罰球來結束比賽，沒想到兩罰落空雙方加班再戰。台北復興國小楊哲綸在延長賽攻防表現出色，多次殺入對方籃下造成犯規也耗盡對手防守體力，並率領全隊拉出一波8：0的攻勢，終場台北復興國小以56：48取得總冠軍賽門票。

賽後左從凱被所有家長相擁慶賀，他坦言，還好小朋友頂住壓力，讓他相信自己還是有能力當小學教練的，這批小朋友是他認為抗壓性及心理素質較差的，因為能來這所學校的學生背景都非富即貴大有來頭，但由於是恩師許晉哲極力推薦他來到這學校，他也告訴自己能勝任這任務，因此自從去年11月接下主帥一職後便不斷教育這些小朋友團結的重要性，並學習不要怨天尤人，要求每位球員做好本份比球技重要，只要用頭腦打球一定會有好的成績。

觀眾席中也出現了一位前職籃球員呂奇旻，他笑說，是來幫台中中平國小加油的，他回憶起小時候在澎湖根本沒有這麼多大比賽可打，直呼現在的小朋友真的很幸福，不但有好的對手能切磋，還有這麼好的場館及場場電視直播，未來若褪下球衣也希望能為家鄉的籃球基層學校效力回饋鄉里。

呂奇旻現身場邊為小球員加油打氣。（國小籃球錦標賽提供）呂奇旻現身場邊為小球員加油打氣。（國小籃球錦標賽提供）

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