U19籃球聯盟》大安國中呂宸言跑轟逆轉勝 未來籃圖朱浩恩想讀成功只因宿舍？

大安國中呂宸言。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由U19籃球聯盟舉辦的U15特優賽事在台北商業大學體育館進行二場賽事，第一場由大安國中以52：46擊敗錦和國中；次役由未來籃圖以61：29大勝安康國中。

由前SBL退役球員、曾帶領南湖高中男籃闖進HBL四強的教練王灝宇所率領的大安國中在開賽6分鐘便拉出一波13：0的強勢給對手下馬威，但對手錦和國中也不是省油的燈，幾次個人禁區單打突破追回失分，首節12：19落後7分，單打戰術嚐到甜頭後錦和國中很快地在第二節趁勝追擊，對手大安國中瞬間攻守失衡節奏被對方拖走，上半場結束大安國中以27：32被反超5分。易籃再戰大安國中尚在調整隊形，只能苦撐咬住比數，雙方在第三節的攻防上沒有太大的發揮，錦和國中以32：38微幅領先進入決勝節，此時大安國中邱宥程適時的跳出把握不少得分契機，個人也在此役攻下全場最高的11分，而主力控球呂宸言不但謹記教練交付的控制節奏責任，也把握不少出手機會，不但連投帶罰拿下8分，也抓下7個籃板，二位聯手幫助球隊逆轉成功，以52：46拿下勝利。

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賽後大安國中教練王灝宇表示，決勝節要求把防守做確實，尤其是一對一的攻防更要做好，這聯盟安排的賽事讓所有球員吸收了很多高強度的經驗，在短期內成長不少。

呂宸言認為，這場球前半段自己表現不理想，給自己的表現打60分，希望以後出手時能更果決，他也認同這聯賽確實讓他在經驗上快速吸收成長，尤其是對到信義國中跟錦和國中兩大強權，交手過程很過癮。他也談到HBL的MVP劉程恩是他最想學習的對象，一樣是打控球位置，但相當聰明，他自信滿滿表示他速度也不差而且還能投籃，未來若有機會希望能獲得青睞進入松山或南山體系。

次役由未來籃圖出戰安康國中，未來籃圖由國二及國三組成，相較於對手安康國中有體型上的優勢，因此整場一路領先，並未遭到對手頑強抵抗，最終以61：29輕鬆獲勝。

總教練孫瑋成賽後表示，今天是球隊默契最好的一場，他只要求球員將對的事做好，贏球才有意義，陣中郭秉軒及朱浩恩是快攻小跑車，今天他們發揮好的默契，展現出平常練球的成果。他特別強調這批小球員都不是體育班學生，有一半來自桃園，以素人來說平常練球還要兼顧學業相當辛苦，他們也很快地要面臨畢業後的課題，繼續打球還是要升學，他經常以他自己為例向球員諄諄教誨，未來選擇打球的話是否能持續運動生涯？若不打球的話要以什麼專長過活？但最重要的人格品行絕對不能放棄。他也希望透過這聯盟舉辦的賽事能幫助即將畢業的球員被高中球隊看見。

未來籃圖振中除了郭秉軒攻下全場最高的21分外，主力控球後衛朱浩恩組織的能力也功不可沒，朱浩恩認為，這場比賽他應該可以更好，許多細節做得不夠好，希望未來能像松山高中的劉程恩一樣全面，今年即將畢業但還沒決定高中要去哪，希望能考進松山或成功高中，至於為什麼會選擇升學名校成功高中，他則是回答，「因為校風很好、成績也不錯，學生素質也很優秀，而且教練說那邊宿舍很好，進去就讀後不會變壞。」

未來藍圖24號朱浩恩（右）。（U19籃球聯盟提供）

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