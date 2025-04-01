晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運》4／19台南登場 開幕卡司有盧廣仲、玖壹壹、幻藍小熊

2025/04/01 11:50

全中運4月18至24日於台南點燃戰火，主辦單位今天舉行賽前記者會宣布超猛的開幕儀式表演卡司。（記者林岳甫攝）全中運4月18至24日於台南點燃戰火，主辦單位今天舉行賽前記者會宣布超猛的開幕儀式表演卡司。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕全中運4月18至24日於台南點燃戰火，主辦單位今天舉行賽前記者會宣布超猛的開幕儀式表演卡司，同時也宣布台南已經準備好舉辦屬全國三大運動會之一的全中運。

台南上次舉辦全中運已經是2007年台南縣，台南市則是2003年，如今是台南升格六都之後首次舉辦。

本屆全中運共有20個運動種類，以及卡巴迪、滑輪溜冰為選辦種類，預計超過1萬位選手、教練到台南。台南市長黃偉哲表示，全中運為全國中學生體育競技的最高殿堂，更是台南展現城市運動能量的重要舞台，從去年就成立執行委員會，期許賽事能順利進行。

全中運本屆開幕式表演嘉賓，請到南韓Super Juior的厲旭、日本女團CUTIE STREET，以及在南韓出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，另外還有盧廣仲、玖壹壹，卡司媲美跨年演唱會。值得一提的是，幻藍小熊今天就在賽前記者會獻上精彩表演。

本屆開幕式將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，台南體育局長陳良乾表示，開幕典禮以「榮耀派對」為主題，首次採用大型演唱會規格，融合青春與律動元素，打造震撼人心的開幕演出。至於開幕典禮將於19日下午5點20分開始，民眾入場採線上索票，將在3日上午8點開放免費索票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中