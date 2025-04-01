全中運》4／19台南登場 開幕卡司有盧廣仲、玖壹壹、幻藍小熊

全中運4月18至24日於台南點燃戰火，主辦單位今天舉行賽前記者會宣布超猛的開幕儀式表演卡司。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕全中運4月18至24日於台南點燃戰火，主辦單位今天舉行賽前記者會宣布超猛的開幕儀式表演卡司，同時也宣布台南已經準備好舉辦屬全國三大運動會之一的全中運。

台南上次舉辦全中運已經是2007年台南縣，台南市則是2003年，如今是台南升格六都之後首次舉辦。

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本屆全中運共有20個運動種類，以及卡巴迪、滑輪溜冰為選辦種類，預計超過1萬位選手、教練到台南。台南市長黃偉哲表示，全中運為全國中學生體育競技的最高殿堂，更是台南展現城市運動能量的重要舞台，從去年就成立執行委員會，期許賽事能順利進行。

全中運本屆開幕式表演嘉賓，請到南韓Super Juior的厲旭、日本女團CUTIE STREET，以及在南韓出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，另外還有盧廣仲、玖壹壹，卡司媲美跨年演唱會。值得一提的是，幻藍小熊今天就在賽前記者會獻上精彩表演。

本屆開幕式將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，台南體育局長陳良乾表示，開幕典禮以「榮耀派對」為主題，首次採用大型演唱會規格，融合青春與律動元素，打造震撼人心的開幕演出。至於開幕典禮將於19日下午5點20分開始，民眾入場採線上索票，將在3日上午8點開放免費索票。

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