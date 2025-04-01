棒球》怎打的？美國大學球隊單場猛攻42分、7局提前擊潰對手

美國大學NAIA聯賽出現一場歷史紀錄等級賽事，路易斯安那州立大學什里夫波特飛行員隊，以42:4的懸殊比數，提前於7局擊敗德州學院。（取自LSU Shreveport Athletics官方臉書）

〔記者林宥辰／綜合報導〕美國大學NAIA聯賽出現一場歷史紀錄等級賽事，路易斯安那州立大學什里夫波特（LSU Shreveport）飛行員隊，以42:4的懸殊比數，提前於7局擊敗德州學院（Texas College）。

飛行員隊單場得分和打點都創下校史紀錄，而各大學聯賽中，NCAA聯賽的單場最高得分紀錄則是50分。

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飛行員隊此役的進攻從開路先鋒戴文波特（Ryan Davenport）開始，他面對對方先發投手祖尼加（Edwin Zuniga）的首球，就擊出陽春砲。一輪猛攻之下，包括蒙茲（Ian Montz）3分砲、戴文波特單局2打席都敲安，飛行員隊首局就灌進16分。

飛行員隊2局再拿2分，4局又有大局，2次觸身球、犧牲打，外加克魯茲（Nathaniel De La Cruz）3分砲，單局再拿15分；6局下，懷特（Bula White）開轟帶動球隊再拿8分。

雙方實力的落差，並非僅這場比賽可見。事實上，本次系列賽飛行員隊幾乎完全壓著對手打，前一天的雙重賽，飛行員隊就分別以37:0、15:0，兩場都提前7局贏球，此役得分再創新高，3戰合計狂攻94分，系列賽橫掃對手。

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