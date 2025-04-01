MLB》大谷翔平跑出第2盜 葛拉斯諾好投助道奇開季6連勝平隊史最佳

大谷翔平快腿跑出第2盜。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季連勝不止的衛冕軍道奇，今天在主場迎戰勇士，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、E.赫南德茲（Enrique Hernández）接力開轟，再加上當家強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）繳出5局8K無失分的好投，道奇終場以6：1擊敗勇士，開季拉出一波6連勝，追平隊史自1981年以來的最佳開季連勝紀錄。

大谷翔平首局首打席獲得四壞球保送，T.赫南德茲狙擊29歲勇士右投霍姆斯（Grant Holmes），敲出中外野2分砲，幫助道奇先馳得點。道奇先發強投葛拉斯諾2局上雖然連續投出2次四壞球保送，面臨一二壘有人、無人出局的失分危機，但他連續抓下3個出局數，力保不失分。

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T.赫南德茲。（法新社）

道奇3局下攻勢再起，康佛托（Michael Conforto）3局下敲出長打再添1分，艾德曼（Tommy Edman）在滿壘敲出高飛犧牲打，進帳第4分。道奇先發強投葛拉斯諾此役有效壓制勇士打線，主投5局用79球，被敲2支安打無失分，另有8次三振和3次保送。

道奇5、6兩局連續有得分進帳，明星捕手史密斯（Will Snith）適時敲出帶有1分打點的安打，E.赫南德茲6局下敲出左外野陽春砲，將差距擴大至6：0領先。勇士在8局上打破得分荒，哈里斯（Michael Harris II）敲出中外野陽春砲，本季首轟出爐，也幫助球隊終結連續29局無得分的窘境，但勇士此役全場只敲出3支零星安打，難挽頹勢，終場以1：6輸球，苦吞5連敗。葛拉斯諾收下本季首勝，主投4局失4分的霍姆斯苦吞本季首敗。

道奇明天除了有機會挑戰破紀錄的開季7連勝隊史紀錄之外，也有望成為自1933年洋基之後，史上第2支開季7連勝的衛冕軍。

大谷翔平此役3打數吞下3次三振，第1局和第6局獲得四壞球保送，連續6場上壘，6局下也跑出本季第2盜，連續兩場盜壘成功，但打擊連續兩場熄火，賽後打擊率降至0.286。

葛拉斯諾。（美聯社）

E.赫南德茲。（法新社）

Shohei Ohtani gets a great jump for his second stolen base on the yearpic.twitter.com/tr2hja8Ox7 — MLB （@MLB） April 1, 2025

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