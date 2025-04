MLB》大谷翔平跑出第2盜 葛拉斯諾好投助道奇開季6連勝平隊史最佳

大谷翔平快腿跑出第2盜。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕開季連勝不止的衛冕軍道奇,今天在主場迎戰勇士,T.赫南德茲(Teoscar Hernández)、E.赫南德茲(Enrique Hernández)接力開轟,再加上當家強投葛拉斯諾(Tyler Glasnow)繳出5局8K無失分的好投,道奇終場以6:1擊敗勇士,開季拉出一波6連勝,追平隊史自1981年以來的最佳開季連勝紀錄。

大谷翔平首局首打席獲得四壞球保送,T.赫南德茲狙擊29歲勇士右投霍姆斯(Grant Holmes),敲出中外野2分砲,幫助道奇先馳得點。道奇先發強投葛拉斯諾2局上雖然連續投出2次四壞球保送,面臨一二壘有人、無人出局的失分危機,但他連續抓下3個出局數,力保不失分。

T.赫南德茲。(法新社)

道奇3局下攻勢再起,康佛托(Michael Conforto)3局下敲出長打再添1分,艾德曼(Tommy Edman)在滿壘敲出高飛犧牲打,進帳第4分。道奇先發強投葛拉斯諾此役有效壓制勇士打線,主投5局用79球,被敲2支安打無失分,另有8次三振和3次保送。

道奇5、6兩局連續有得分進帳,明星捕手史密斯(Will Snith)適時敲出帶有1分打點的安打,E.赫南德茲6局下敲出左外野陽春砲,將差距擴大至6:0領先。勇士在8局上打破得分荒,哈里斯(Michael Harris II)敲出中外野陽春砲,本季首轟出爐,也幫助球隊終結連續29局無得分的窘境,但勇士此役全場只敲出3支零星安打,難挽頹勢,終場以1:6輸球,苦吞5連敗。葛拉斯諾收下本季首勝,主投4局失4分的霍姆斯苦吞本季首敗。

道奇明天除了有機會挑戰破紀錄的開季7連勝隊史紀錄之外,也有望成為自1933年洋基之後,史上第2支開季7連勝的衛冕軍。

大谷翔平此役3打數吞下3次三振,第1局和第6局獲得四壞球保送,連續6場上壘,6局下也跑出本季第2盜,連續兩場盜壘成功,但打擊連續兩場熄火,賽後打擊率降至0.286。

葛拉斯諾。(美聯社)

E.赫南德茲。(法新社)

Shohei Ohtani gets a great jump for his second stolen base on the yearpic.twitter.com/tr2hja8Ox7