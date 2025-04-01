MLB》哈特重返大聯盟先發繳好投 教士安打串聯退守護者豪奪5連勝

哈特今天先發主投5局僅失2分，收下個人大聯盟生涯首勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今日在主場面對守護者，派出前兩年都效力韓職，並曾拿下投手最高榮譽「崔東原獎」的左投哈特（Kyle Hart）擔任先發，這也是他自2020年後再度回歸大聯盟舞台，就繳出5局僅失2分的好投，另外打線全場敲出12支安打的帶領下，終場教士以7：2的比數收下開季5連勝，至今還未吞下敗績。

教士打者在2局下半開啟攻勢，西茲（Gavin Sheets）在滿壘的情況下敲出2分打點的二壘安打打破鴨蛋，下一棒的海沃德（Jason Heyward）則是擊出高飛犧牲打再攻下1分，緊接著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也敲安錦上添花，幫助球隊單局打下4分。

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比賽來到5局下半，西茲再度建功，在一、二壘有人的情況下打向左外野方向形成清壘長打，緊隨其後的海沃德也敲出打在牆上的二壘安打送回西茲，攻下這個半局的第3分。

雖然打線在6局之後被守護者牛棚壓制，但今天教士先發哈特主投5局，僅被拉米瑞茲（José Ramírez）與黑吉斯（Austin Hedges）砲轟陽春砲失分，並送出4次三振及1次保送；牛棚部分也是輪番壓制，包括7局上半日籍好手松井裕樹迎來本季初登場，就送給對手3張老K，順利收下比賽勝利，也幫助哈特拿下大聯盟生涯首次勝投。

教士開季至今打下5連勝戰績，至今仍與道奇、洋基一樣尚未吞下敗仗，而原本也是開季3連勝的紅雀則是在今日的比賽於延長賽不敵天使。

松井裕樹7局登板連飆3K。（路透）

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