晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》哈特重返大聯盟先發繳好投 教士安打串聯退守護者豪奪5連勝

2025/04/01 13:04

哈特今天先發主投5局僅失2分，收下個人大聯盟生涯首勝。（法新社）哈特今天先發主投5局僅失2分，收下個人大聯盟生涯首勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今日在主場面對守護者，派出前兩年都效力韓職，並曾拿下投手最高榮譽「崔東原獎」的左投哈特（Kyle Hart）擔任先發，這也是他自2020年後再度回歸大聯盟舞台，就繳出5局僅失2分的好投，另外打線全場敲出12支安打的帶領下，終場教士以7：2的比數收下開季5連勝，至今還未吞下敗績。

教士打者在2局下半開啟攻勢，西茲（Gavin Sheets）在滿壘的情況下敲出2分打點的二壘安打打破鴨蛋，下一棒的海沃德（Jason Heyward）則是擊出高飛犧牲打再攻下1分，緊接著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也敲安錦上添花，幫助球隊單局打下4分。

比賽來到5局下半，西茲再度建功，在一、二壘有人的情況下打向左外野方向形成清壘長打，緊隨其後的海沃德也敲出打在牆上的二壘安打送回西茲，攻下這個半局的第3分。

雖然打線在6局之後被守護者牛棚壓制，但今天教士先發哈特主投5局，僅被拉米瑞茲（José Ramírez）與黑吉斯（Austin Hedges）砲轟陽春砲失分，並送出4次三振及1次保送；牛棚部分也是輪番壓制，包括7局上半日籍好手松井裕樹迎來本季初登場，就送給對手3張老K，順利收下比賽勝利，也幫助哈特拿下大聯盟生涯首次勝投。

教士開季至今打下5連勝戰績，至今仍與道奇、洋基一樣尚未吞下敗仗，而原本也是開季3連勝的紅雀則是在今日的比賽於延長賽不敵天使。

松井裕樹7局登板連飆3K。（路透）松井裕樹7局登板連飆3K。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中